وحدت ارتش و سپاه ضامن حفظ تمامیت سرزمینی ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ابتدا ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند سپاه در ابعاد مختلف و همچنین به سیاستها و جهت گیری های کلان نظام در مسیر قدرت افزایی دفاعی بازدارندگی و دفاع همه جانبه بر ضرورت بهره گیری حداکثری از ثروت و سرمایه بی بدیل نیروی انسانی مؤمن انقلابی ولایی شجاع و فداکار در منظومه دفاعی کشور تأکید کرد.

وی ضمن تجلیل از نقش آفرینی های تاریخی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تقدیر از رشادت ها و فداکاری های پاسداران جان بر کف انقلاب اسلامی بویژه نیروی مقتدر و دشمن شکن هوافضای سپاه در دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و اجرای موفق و غرور آفرین عملیات تهاجمی علیه دشمن اظهار داشت: پیروزی‌های بزرگ و دستاوردهای شگرف نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران و بسیجیان سلحشور ثمره ایمان دانش ابتکار و ایستادگی رزمندگان و فرماندهان با صلابت و انقلابی است و نشان میدهد که راهبرد بازدارندگی فعال و پاسخ قدرتمند ، شجاعانه و کوبنده به تهدیدها راهبردی کارآمد و عبرت آموز است.»

رئیس ستادکل نیروهای مسلح همچنین با ابراز خرسندی از روند تقویت نوسازی و به روز رسانی سامانه ها و تجهیزات دفاعی کشور بر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح برای مقابله مقتدرانه با هرگونه تهدید و تجاوز احتمالی تاکید کرد و افزود: هماهنگی هم افزایی و وحدت نیروهای مسلح بویژه در ارتش و سپاه عامل شکست دشمن ضامن صیانت از استقلال امنیت ملی تمامیت ارضی و پاسداری از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی است و به فضل الهی این رویکرد همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.»

در ادامه این دیدار سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حمایت ها و پشتیبانیهای ستاد کل نیروهای مسلح و تأکید بر تبعیت کامل سپاه از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان انگیزه الهی و ظرفیتهای عظیم انسانی و فناورانه خود در خط مقدم تحقق دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در همه عرصه های زمینی دریایی هوایی سایبری و اطلاعاتی آمادگی کامل برای مقابله قاطع سریع و عبرت آموز با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن مانند تحمیل شکست بر دشمن و آنچه در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی جهانیان مشاهده کردند دارد.

سرلشکر پاکپور همچنین بر اهمیت هماهنگی میان نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نوین و پیچیده دشمن تأکید و تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها خود را موظف به دفاع از مرزها و امنیت ملی میداند بلکه ماموری ت راهبردی خود را صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی خون شهیدان میداند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.



