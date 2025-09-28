به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان اظهار داشت: در اولین سالگرد سید مقاومت، ما به این مجاهد بزرگ ادای احترام می‌کنیم که تمام زندگی خود را در مسیر جهاد فی سبیل الله گذراند. او نشانه‌ای از ترس برای فرعون‌های زمان و شعاع امید برای مظلومان و بی‌پناهان بود و دست توانای رهبر معظم و فرمانده‌ای قابل افتخار نیز بود.

وی افزود: سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، رهبر برجسته جهان اسلام و جهان تشیع بودند که تمام عمر خود را در مبارزه با فرعون‌های معاصر و قدرت‌های استکباری جهانی گذراند. ما با ایشان عهد تازه می‌بندیم که راه او را ادامه خواهیم داد.

دومکی حمله اسرائیل به ناوگان مقاومت جهانی را شدیداً محکوم کرد و از دولت پاکستان خواست که اقدامات فوری و جدی برای تأمین امنیت این ناوگان انجام دهد.

وی تأکید کرد که کشورهای عربی، کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی نیز باید نقش مؤثری ایفا کنند تا صدای جهانی حمایت از مردم فلسطین سرکوب نشود.



