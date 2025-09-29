  1. صفحه اصلی
خدمت‌رسانی گسترده مواکب گیلانی در اربعین/ توزیع بیش از یک میلیون وعده غذای گرم و اسکان ۳۰۰ هزار زائر

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۸
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به مشارکت ۳۳ موکب دارای مجوز در پیاده‌روی اربعین امسال، گفت: یک هزار و ۳۹۰ خادم گیلانی طی ۱۳ روز حضور مستمر خود موفق به ارائه خدمات متنوعی همچون توزیع یک میلیون و ۱۵۰ هزار وعده غذای گرم، ۷۲۰ هزار میان‌وعده، ۶ هزار قالب یخ، اسکان ۳۰۰ هزار نفر و اعزام ۱۳۲ دستگاه خودرو برای پشتیبانی از زائران حسینی شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مجید دوهندو» روز دوشنبه، 7 مهر 1404 در آیین تجلیل از مدیران و خادمین مواکب اربعینی استان گیلان که در سالن اجتماعات باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: استان گیلان با ۳۳ موکب دارای مجوز، امسال نیز افتخار خدمات‌رسانی به زائران پیاده‌روی اربعین را داشت.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به نقش فعال مواکب گیلان در این حرکت بزرگ دینی، افزود: هزار و ۳۹۰ نفر خادم در مدت ۱۰ تا ۱۳ روز به صورت مستمر در خدمت زائران حسینی بودند.

وی با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه‌شده، بیان کرد: در این ایام، یک میلیون و ۱۵۰ هزار وعده غذای گرم، ۷۲۰ هزار میان‌وعده و ۶ هزار قالب یخ بین زائران توزیع شد.

دوهندو همچنین از اسکان ۳۰۰ هزار نفر در موکب‌های گیلانی در طول ایام اربعین خبر داد و گفت: اعزام ۱۳۲ دستگاه خودرو برای حمل و انتقال اقلام مورد نیاز به کشور عراق نیز از جمله خدمات مواکب گیلان بود.

