به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ویژهبرنامه شعرخوانی نوجوانان به همراه آیین رونمایی از کتاب «تقریر عشق» روز یازدهم مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
طرح «تقریر عشق» با عنوان کامل «ساحت سرایش ۱۴۱۰ شهید» در گروه شعر و مشاعره «حافظان ادب پارسی» شکل گرفت و طی یک سال با تلاش و همراهی نوجوانان شاعر تهرانی به ثمر نشست. در این طرح، نوجوانان با الهام از نام و ویژگیهای شهدا، بیش از هزار بیت اخوانیه سرودند که در قالب کتابی با عنوان «تقریر عشق» گردآوری و آماده انتشار شد.
در آیین رونمایی، نوجوانان علاوه بر خوانش اشعار خود به مشاعره خواهند پرداخت و از برگزیدگان نیز تقدیر به عمل میآید. همچنین حضور شاعران برجستهای همچون محمود اکرامیفر، حمید هنرجو و محمدمهدی عبداللهی بر غنای این محفل خواهد افزود.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما