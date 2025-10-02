تشرف رئیس مجلس به حرم حضرت فاطمه معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سحرگاه امروز ( ۱۰ مهر ماه) با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، بارگاه منور و مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید حاضر شد و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

دکتر قالیباف روز گذشته در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی، مراسم رونمایی از جدیدترین آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نیز مراسم ترحیم همسر آیت‌الله سیستانی حضور یافت.

دیدار با مراجع عظام تقلید و سخنرانی در نخستین سالگرد شهادت دبیران حزب الله لبنان سید حسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین از جمله برنامه‌های امروز رئیس مجلس است./

