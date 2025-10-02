  1. صفحه اصلی
۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۵
تشرف رئیس مجلس به حرم حضرت فاطمه معصومه(س)

رئیس مجلس شورای اسلامی سحرگاه امروز با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) درقم، مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سحرگاه امروز ( ۱۰ مهر ماه) با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، بارگاه منور و مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید حاضر شد و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

دکتر قالیباف روز گذشته در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی، مراسم رونمایی از جدیدترین آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نیز مراسم ترحیم همسر آیت‌الله سیستانی حضور یافت.

دیدار با مراجع عظام تقلید و سخنرانی در  نخستین سالگرد شهادت دبیران حزب الله لبنان سید حسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین از جمله برنامه‌های امروز رئیس مجلس است./

