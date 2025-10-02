  1. صفحه اصلی
با زبان هنر، رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس را به نسل آینده منتقل کنیم 

۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۰
کد خبر: 1733922
آتش تقی‌پور با بیان اینکه وظیفه داریم با زبان هنر، رشادت‌های رزمندگان را به نسل آینده منتقل کنیم، بیان کرد: موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تنها یک مکان تاریخی نیست، بلکه قلب تپنده فرهنگ جهاد، ایثار و مقاومت است.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، با حضور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند.

در این بازدید آتش تقی‌پور، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، جاسم غضبان‌پور، عکاس نام‌آشنای دفاع مقدس و جمعی دیگر از هنرمندان حضور داشتند.

آتش تقی‌پور در حاشیه این بازدید گفت: این موزه، روایت زنده‌ای از روزهای پر افتخار دفاع مقدس است و برای نسل امروز می‌تواند بهترین کلاس درس ایثار و فداکاری باشد. ما باید این گنجینه ارزشمند را بیشتر به جوانان معرفی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: به عنوان یک هنرمند احساس می‌کنم وظیفه داریم با زبان هنر، پیام این موزه و رشادت‌های رزمندگان را به نسل آینده منتقل کنیم. اینجا تنها یک مکان تاریخی نیست، بلکه قلب تپنده فرهنگ جهاد، ایثار و مقاومت است.

همچنین جاسم غضبان‌پور، عکاس جنگ، با اشاره به اهمیت موزه گفت: تصاویر و اسناد این مجموعه نه تنها تاریخ را روایت می‌کند، بلکه روح مقاومت و ایستادگی مردم ایران را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد. موزه دفاع مقدس میراثی است که باید همیشه حفظ و گسترش یابد.

وی تأکید کرد: وقتی در این موزه قدم می‌زنم، دوباره همان حس و حال سال‌های جبهه و عکاسی در خطوط مقدم را تجربه می‌کنم. این فضا می‌تواند جوانان را با حقیقت جنگ و واقعیت ایثار آشنا کند، چیزی فراتر از هر کتاب و روایت مکتوب.

غضبان‌پور همچنین پیشنهاد کرد: بهتر است نام عکاسان و هنرمندانی که آثارشان در موزه به نمایش درآمده، در کنار هر اثر ذکر شود تا بر سندیت و ارزش تاریخی آن افزوده گردد.

این هنرمندان در پایان با ابراز خرسندی از حضور در موزه، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کردند.

