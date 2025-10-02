به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در نشست صمیمی و مشترک با وزیر و اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: دانشآموزان و معلمان سرمایه عظیم جامعه تعلیم و تربیت هستند که آینده کشور به دست آنان ساخته میشود و همه دستگاهها مسئولیت مشترک در قبال این جامعه دارند.
وی در ادامه با یادآوری دوران شیرین معلمی خود، از این افتخار و حس خدمت به نسل آیندهساز ابراز خرسندی کرد.
جبلی با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش، تصریح کرد: دغدغه ایشان برای برطرف کردن مسائل آموزش و پرورش در جلسات هیأت دولت ، قابل تحسین است و این تلاش مستمر باعث شد این مسائل به شکلی جهادی پیگیری و سال تحصیلی جدید با آرامش آغاز شود.
رئیس رسانه ملی با اشاره به همکاری کمسابقه دولت و وزارت آموزش و پرورش، افزود: رسیدگی به اولویتهای آموزشی و برگزاری جلسات متعدد برای حل مشکلات این حوزه، نمونهای ارزشمند از حمایتهای رئیسجمهور و مجموعه دولت است.
وی آموزش و پرورش را بزرگترین دستگاه فرهنگی کشور معرفی کرد و رسانه ملی را شریک فرهنگی این دستگاه در مسیر تربیت نسل آینده دانست.
جبلی به سابقه تعامل مثبت صدا و سیما و آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: نیازمند طراحی سناریوها و روشهای جدید برای حمایت عملی از آموزش و پرورش هستیم؛ همه شبکهها و زیرساختهای رسانهای و فضای مجازی در اختیار وزارتخانه خواهد بود تا طرحهای عملیاتی بهتدریج اجرایی شود.
وی آغاز سال تحصیلی را عملیات زیبای تزریق امید در جامعه توصیف کرد که در برابر سیاهنماییها و تهدیدات دشمنان، روح تازه و شورانگیز را به دانشآموزان و خانوادهها تزریق کرده است.
جبلی با تقدیر از اقدام وزیر آموزش و پرورش در اختصاص کامل فضای شبکه آموزش به موضوعات آموزشی، تأکید کرد: آمادگی کامل داریم که در همه ظرفیتهای رسانه ملی، تولیدات و برنامههای تعلیم و تربیت را تقویت کنیم.
در پایان، رئیس سازمان صدا و سیما بر تامین منابع ضروری، گسترش زیرساختهای پخش و تولید محتوا، و ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش در مسیر رشد فرهنگی و آموزشی کشور تأکید کرد.
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما