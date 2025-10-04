«تقریر عشق» در موزه ملی دفاع مقدس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «تقریر عشق» یازدهم مهرماه با حضور سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، رضا تقی پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از شاعران برجسته کشور در سالن خلیج فارس این مجموعه ملی برگزار شد.
در این ویژهبرنامه، نوجوانان شاعر تهرانی ضمن خوانش اشعار خود به مشاعره پرداختند و از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد. همچنین شاعران برجستهای همچون محمود اکرامیفر، حمید هنرجو و محمدمهدی عبداللهی نیز در این محفل به شعرخوانی پرداختند و بر فضای ادبی و معنوی مراسم افزودند.
کتاب «تقریر عشق» حاصل سرایش بیش از هزار بیت اخوانیه برای ۱۴۱۰ شهید والامقام است که با ابتکار گروه شعر و مشاعره «حافظان ادب پارسی»، موسسه رهنمای اهل قلم و آکادمی نوجوانان اهل قلم هادی به ثمر نشست و قرار است بهزودی توسط انتشارات «سرو» منتشر شود.
سردار مهدی امیریان در این مراسم با تأکید بر نقش نوجوانان در استمرار فرهنگ ایثار و شهادت گفت: اینکه نوجوانان امروز با زبان شعر یاد و نام شهیدان را زنده میکنند، نشاندهنده پیوند نسل جوان با آرمانهای دفاع مقدس است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه شعر در عصر حاضر تصریح کرد: شعر به معنای رسانه است. در مواجهه اخیر، بهویژه در جنگ دوازده روزه، یکی از جلوههای بارز دفاع، وجه رسانهای آن بود. امروز نیز شعر یک رسانه جدی است و میتواند نقشی مؤثر در انتقال پیامها و حقایق ایفا کند.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچنین اظهار داشت: این موزه خانه روایتهای ماندگار است و حمایت از چنین حرکتهای فرهنگی رسالت اصلی این مجموعه به شمار میرود. کتاب تقریر عشق جلوهای از عشق نسل نو به شهداست و بیتردید ماندگار خواهد شد.
.............
پایان پیام/ 218
نظر شما