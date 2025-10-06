به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد: از آغاز جنگ علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون بیش از ۳۷۰ نفر از کارکنان این آژانس بینالمللی در این منطقه کشته شدهاند.
همزمان، شبکه الجزیره به نقل از دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد میزان ویرانیهای ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۹۰ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد از مساحت نوار غزه، تحت اشغال مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفته و این اشغال با یورش نظامی، آتشافروزی و کوچ اجباری همراه بوده است.
رژیم اشغالگر همچنین تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تُن مواد منفجره بر سر مناطق مختلف غزه فرو ریخته است.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه همچنین تاکید کرد: از آغاز نسلکشی در این منطقه، شمار شهدای ثبتشده به ۷۶ هزار و ۶۳۹ نفر رسیده و بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مفقود شدهاند.
همچنین، ۳۸ بیمارستان در نوار غزه بهطور کامل تخریب یا از کار افتادهاند و ۹۵ درصد از مدارس این منطقه بر اثر بمباران آسیب دیدهاند.
..............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما