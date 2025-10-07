نمایشگاه «فدائیان امنیت»؛ روایتی از پرتره شهدای فراجا در دفاع مقدس ۱۲روزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفته فراجا، نمایشگاه پرتره شهدای فراجا در دفاع مقدس ۱۲روزه با عنوان «فدائیان امنیت» با حضور سردار علی‌اصغر محسن‌شیخی، جانشین مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سردار محمدعلی عامری، جانشین معاونت علوم، تحقیقات و فناوری فراجا و جمعی از فرماندهان فراجا و معاونین موزه در گالری دیجیتال فکه این مجموعه افتتاح شد.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از پرتره‌های هنری و تصاویر مستند از شهدای فراجا که در جریان دفاع مقدس ۱۲روزه ایثار و جانفشانی کردند، در معرض دید عموم قرار گرفته است. آثار به نمایش درآمده، جلوه‌هایی از تعهد، شجاعت و فداکاری نیروهای انتظامی را در دفاع از امنیت و آرامش ملت ایران به تصویر می‌کشد.

سردار علی‌اصغر محسن‌شیخی در حاشیه آیین افتتاحیه این نمایشگاه با تأکید بر نقش هنرمندان در انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت اظهار داشت: روایت هنری از چهره و سیره شهدای فراجا، تداوم راه مجاهدانی است که امنیت امروز ایران اسلامی را رقم زدند. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خود را متعهد می‌داند تا این ارزش‌ها را در قالب هنر و رسانه به نسل‌های آینده منتقل کند.

سردار محمدعلی عامری، جانشین معاونت علوم، تحقیقات و فناوری فراجا، در این مراسم ضمن تبریک هفته فراجا به خانواده بزرگ نیروی انتظامی، به‌ویژه خانواده شهدای والامقام دفاع مقدس ۱۲روزه ، هدف از برگزاری این نمایشگاه را پاسداشت یاد و نام شهدای نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: شهدای فراجا نماد امنیت، نظم و آرامش جامعه‌اند. معرفی چهره‌های آنان در قالب هنر، فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر انقلاب اسلامی و نقش بی‌بدیل نیروهای انتظامی در دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور است.

در کنار آثار تصویری، کتب مرتبط با دلاوری‌ها و فعالیت‌های فراجا در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز برای بازدید علاقه‌مندان در گالری دیجیتال فکه به نمایش درآمده است.

شایان ذکر است در تالار شهادت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز برخی از وسایل و یادگاری‌های شهدای فراجا در نبرد دوازده‌روزه به نمایش درآمده است تا بازدیدکنندگان با بخشی از یادمان‌های حقیقی این دلاورمردان از نزدیک آشنا شوند.

نمایشگاه عکس «فدائیان امنیت» از ۱۵ تا ۲۰ مهرماه در گالری دیجیتال فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای بازدید عموم علاقه‌مندان دایر است.

