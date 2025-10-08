فرمانده کل سپاه: هر خطای محاسباتی در خلیج فارس، پاسخی فوری و کوبنده دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه فرا رسیدن «روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ضمن تبریک این روز به دریادلان غیور سپاه پاسداران تاکید کرد: این نیرو در جایگاه یک قدرت راهبردی و بازدارندهی بلامنازع قرار دارد و با تفهیم اقتدار خود به دشمنان ایران و ایرانی، نویدبخش امنیت پایدار در این منطقه حساس و مهم است.
پیام تبریک فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ
(سوره انفال، آیه ۶۰)
در آستانه فرا رسیدن «روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به مقام شامخ فرماندهان و رزمندگان شهید دفاع مقدس به ویژه قهرمانان حماسه جاودان ۱۶ مهر ۱۳۶۶ خلیج فارس، «شهیدان نادر مهدوی ،بیژن گُرد، نصرالله شفیعی، غلامحسین توسلی، مهدی محمدیها، خداداد آبسالان و مجید مبارکی» که با نبردی جانانه قدرت پوشالی استکبار جهانی را در هم شکستند و خلیج فارس را گورستان متجاوزین کردند، خاضعانه درود می فرستم.
این روز سترگ، نماد ایمان قوی، مقاومت هوشمند و اقتدار بازدارندهی دریادلان غیور سپاه مقتدر مردمی است که با پیروی از فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، پرچمدار امنیت پایدار خلیج همیشه فارس، تنگهی راهبردی هرمز و آبهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران هستند.
خدای بزرگ را شاکریم که امروز نیروی دریایی پرافتخار و راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اتکا به سرمایهی انسانی متعهد و مؤمن، مدیریت جهادی و انقلابی و فناوریهای بومی و پیشرفته در حوزههای نبرد سطحی، زیرسطحی، موشکی، پهپادی، الکترونیک و سایبری، در جایگاه یک قدرت راهبردی و بازدارندهی بلامنازع قراردارد و با تفهیم اقتدار خود به دشمنان ایران و ایرانی، نویدبخش امنیت پایدار در این منطقه حساس و مهم است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ادامهی راه درخشان و تمدن ساز شهیدان و تاسی به آموزههای مکتب الهام بخش مقاومت در چارچوب دکترین دفاعی ـ تهاجمی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی رزمی، اطلاعاتی و عملیاتی خود را در اوج نگاه داشته است و با صراحت به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی و ایران عزیز و سربلند هشدار می دهد؛ هرگونه خطای محاسباتی آنان در خلیج فارس، تنگهی هرمز و جزایر ایرانی، با پاسخی قاطع، فوری، کوبنده و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
بی تردید نیروی دریایی سپاه امروز نه تنها ضامن امنیت ملی و منطقهای ایران اسلامی، بلکه پایهگذار نظم نوین دریایی مبتنی بر عدالت، اقتدار و استقلال ملتها در برابر سلطهطلبی استکبار جهانی است.
در این روز باافتخار، ضمن تبریک صمیمانه به سردار دریادار پاسدار تنگسیری، فرمانده دلاور نیروی دریایی سپاه، و تمامی فرماندهان، رزمندگان و دریادلان مؤمن این نیرو، توفیق روزافزون آنان را در اجرای مأموریتهای خطیر و راهبردی تحت عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و هدایت های داهیانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا، حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) از خداوند متعال طلب مینمایم.
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
