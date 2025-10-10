برگزاری راهپیمایی بشارت نصر هم زمان با سراسر کشور در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «مجتبی اشجری» گفت: به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی راهپیمایی بشارت نصر، امروز جمعه ۱۸ مهر پس از اقامه نماز جمعه با حضور نمازگزاران درسراسر استان برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان افزود: راهپیمایی بشارت نصر در مرکز استان، بعد از نماز جمعه از مصلای امام خمینی (ره) رشت تا سه راه منظریه برگزار شد.

راهپیمایان بشارت نصر در پایان این راهپیمایی قطع نامه‌ای ۴ بندی به شرح زیر امضا کردند:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» (الأنفال: ۶۰)

در دومین سالگرد عملیات مقتدرانه و راهبردی «طوفان الاقصی»، که غزه قهرمان را به نماد وجدان بیدار بشریت و صحنه خلق عظیم‌ترین حماسه‌های قهرمانی و فداکاری مجاهدان تبدیل کرده است، ما ملت انقلابی ایران اسلامی با شرکت در راهپیمایی «بشارت نصر»، پیروزی مقاومت بر استکبارجهانی را فریاد و با محکوم کردن دهه‌ها ظلم، کشتار، تخریب و کوچ اجباری و نسل کشی، حمایت قاطع خود را از مقاومت پولادین فلسطین و مردم مظلوم غزه با طنین حق طلبانه “الله اکبر”، «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» اعلام می‌کنیم:

1- ما شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر»، با ایمان راسخ به وعده الهی و درک عمیق از تحولات میدانی و سیاسی منطقه، معتقدیم که عملیات بزرگ و تاریخ‌ساز «طوفان‌الاقصی» نقطه عطفی در مسیر مبارزه با فاشیسم صهیونیستی و سلطه‌طلبی استکبار جهانی به شمار می‌آید. این عملیات با درهم شکستن هیمنه پوشالی رژیم اشغالگر قدس و تغییر بنیادین در معادلات قدرت، نشان داد که مقاومت اسلامی فلسطین به مرحله‌ای از بلوغ سیاسی، نظامی و راهبردی رسیده است که می‌تواند با تلفیق هوشمندانه میدان و دیپلماسی، معادلات منطقه‌ای را به سود جبهه حق و مقاومت دگرگون سازد.

2- ما شرکت کنندگان در این حرکت ملی و مردمی با تأکید بر حقوق مشروع مردم فلسطین، معتقدیم، توافق شرم الشیخ باید با خروج فوری و کامل نیروهای اشغالگر از مناطق پرجمعیت و سراسر نوار غزه، تسهیل و تشدید ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز بی‌درنگ روند بازسازی بیمارستان‌ها، منازل و زیرساخت‌های ویران‌شده همراه باشد. اجرای این مفاد باید بی‌قید و شرط و بدون هرگونه بهانه‌تراشی یا تأخیر از سوی رژیم صهیونی صورت گیرد.

3- ما ملت انقلابی ایران با باور راسخ به عدالت و آزادی، اعلام می‌داریم که حمایت از مبارزه مشروع ملت فلسطین برای رهایی از اشغال، آپارتاید و استعمار، وظیفه‌ای انسانی، اسلامی و جهانی است. بدیهی است که هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده فلسطین، منحصراً در صلاحیت ملت فلسطین و نیروهای مقاومت آن است و هیچ قدرت یا نهاد خارجی حق دخالت در اراده این ملت را ندارد. همچنین، هر تلاشی که توقف کامل نسل‌کشی، خروج ارتش اشغالگر و بازسازی فراگیر غزه را تضمین کند، باید مورد حمایت قرار گیرد.

4- ما ایرانیان معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی بر این باوریم که پاسداشت عملیات غرورآفرین «طوفان‌الاقصی» و برگزاری این راهپیمایی نمادین، گشایش فصلی نو در روایت پیروزی مقاومت و بشارت نصر است. این حضور پرشور و حماسی، فریادی متحد علیه ظالم و جلوه‌ای آشکار از همبستگی راستین ملت شریف ایران با مردم قهرمان غزه و تعهدی است که تا آزادسازی کامل قدس و تحقق پیروزی نهایی، با صلابت و استقامت پی گرفته خواهد شد. همچنین بار دیگر بر لزوم اتحاد مقدس و انسجام اجتماعی ملت ایران تاکید می‌کنیم و به دولت محترم توصیه میکنیم که با رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه، زمینه‌های این انسجام و اتحاد را مستحکم کند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

-----------------------

پایان پیام/۳۴۴