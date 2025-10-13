ثبت ۲۰ وقف تازه در گلستان با هدف پاسخ به نیازهای روز جامعه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «حسین مهدیان» امروز دوشنبه، 21 مهر 1404 در گفتوگویی، با تأکید بر نقش مهم وقف در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۰ وقف جدید در استان انجام شده که بیشتر آنها با رویکرد اقتصادی و در راستای نیازهای روز جامعه بوده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه در سطح کشور حدود ۸۰۴ نیت وقف وجود دارد، افزود: در گلستان بیشترین موقوفات مربوط به تعزیه و اطعام دهی برای امام حسین (ع) است و در مقابل، موقوفات قرآنی و مرتبط با ایتام و حوزه درمان اندک است. به همین دلیل توسعه وقف در حوزههای درمان، حمایت از ایتام و ازدواج جوانان در دستور کار قرار دارد.
ادامه داد: با توجه به اینکه نیازها در شهرستانها و مناطق مختلف متفاوت است، کارشناسان ما تلاش میکنند هنگام مراجعه واقفان جدید، آنها را نسبت به نیازهای واقعی جامعه آگاه کرده و در راستای آن هدایت کنند؛ البته نوع و محل مصرف وقف در نهایت بر اساس تصمیم واقف تعیین میشود.
حجتالاسلام مهدیان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی این اداره کل گفت: در بقاع متبرکه شاخص استان مراکز افقی راهاندازی شده تا بهصورت هدفمند به نیازسنجی و اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و خیریهای بپردازند. این برنامهها با نگاه محلی و استانی اجرا میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با تأکید بر جایگاه محوری مسابقات قرآن در فعالیتهای سازمانی اظهار کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه تنها نهادی است که مسابقات قرآن را به صورت عمومی برای همه اقشار برگزار میکند و این مسابقات تا مرحله بینالمللی نیز ادامه دارد. امسال نیز تعدادی از قاریان و حافظان از استان گلستان در رقابتهای کشوری شرکت کردهاند.
