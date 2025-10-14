به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همه اعضای یگان ویژه ۱۰۱ گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس که شامل چهار نفر بودند پس از ۳۳ سال آزاد شدند. این افراد از قدیمی‌ترین اعضای گردان‌های قسام بودند و هسته مقاومت مسلحانه را تشکیل می‌دادند که نتیجه آن ربودن افسر اسرائیلی برای فشار آوردن جهت آزادی شیخ احمد یاسین بنیانگذار جنبش حماس بود. آنها چند دهه پیش بازداشت و پس از ۳۳ سال آزاد شدند.

اسامی این قهرمانان عبارت است از: محمود موسی عیسی (ابوالبراء)، ماجد قطیش، موشی العکاری و محمود عطون.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

