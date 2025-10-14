به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت محمد کاسبی هنرمند کشورمان را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون
خبر درگذشت هنرمند متعهد و ارجمند، مرحوم جناب آقای محمد کاسبی، باعث تألم و تأثر اینجانب شد.
در کنار حضور حرفهای ایشان در قاب سینما و تلویزیون، دلبستگی و علاقۀ وی به آرمانها و ارزشهای والای دینی نیز فراموشناشدنی است.
از خداوند متعال مسئلت دارم به روح بلند ایشان اجری جزیل و به خانوادۀ محترمشان صبری جمیل عنایت فرماید.
