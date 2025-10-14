۱۲ هزار اثر در ۱۰ دوره جشنواره ابوذر گیلان تولید و داوری شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مهدی پارسا» امروز سهشنبه، 22 مهر 1404 در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به کسب عنوان رده برتر بسیج رسانه گیلان در میان استانهای کشور گفت: سازمان بسیج رسانه استان گیلان بهعنوان برترین رده اقشار بسیج رسانه کشور انتخاب شده است که این موفقیت مرهون تلاش و همت خبرنگاران بسیجی استان گیلان است.
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با یادآوری پیشینه پر افتخار مردم گیلان افزود: گیلان استانی است که بیش از ۸ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و فرزندان این خطه همواره در جبهههای دفاع از وطن جانفشانی کردهاند.
وی همچنین درباره چالشهای جمعیتی استان گفت: گیلان پیرترین استان کشور است و این موضوع بسیار نگرانکننده است لذا رسانهها باید نقش کلیدی در آگاهسازی جامعه نسبت به آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از این موضوع ایفا کنند.
پارسا در ادامه با تأکید بر اهمیت جشنواره ابوذر بیان کرد: جشنواره ابوذر متعلق به خبرنگاران است و رونق آن به معنای ارتقای جایگاه رسانه در استان است از این رو، طی ۱۰ دوره برگزاری جشنواره، بیش از ۱۲ هزار اثر رسانهای تولید و داوری شده است در شرایطی که دشمن با جنگ رسانهای تلاش میکند ناامیدی را در جامعه تزریق کند، خبرنگاران باید پرچمدار روایت حقیقت باشند.
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان یادآور شد: آثار منتشر شده از اول دی ۱۴۰۳ تا پایان آذر ۱۴۰۴ در رسانههای مکتوب و دیجیتال استان میتوانند در جشنواره شرکت کنند و نفرات برتر هر بخش به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.
وی محورهای جشنواره را شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه با صنعت و تولید، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزههای اقدام، امید و نشاطآفرینی، خانواده و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی و بخش ویژه روایت پیشرفت عنوان کرد.
پارسا افزود: در کنار این محورها، شش محور بومی متناسب با ظرفیتها و چالشهای استان گیلان در نظر گرفته شده است که شامل جایگاه گیلان در بازارهای جهانی و صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، فرصتها و چالشهای سرمایهگذاری، مسجد محوری و ظرفیتهای دینی، بیکاری و اشتغال جوانان، اقتصاد دریامحور و توسعه استان و همچنین توسعه شهری و گردشگری در لاهیجان میشود.
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان درباره قالبهای ارسال آثار گفت: آثار میتوانند در قالب گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس، اینفوگرافی، موشن گرافی، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و پادکست ارائه شوند تا خبرنگاران در همه رسانهها و قالبها روایتگر امید، پیشرفت و حقیقت باشند.
-----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما