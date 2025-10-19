رونمایی از ۱۷ عنوان کتاب در مراسم «والزیتون»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت پیروزی مردم مظلوم فلسطین و غزه همیشه سرافراز، دو انتشارات امیرکبیر و سوره مهر در اقدامی مشترک و در برنامهای با عنوان «والزیتون»، کتابهای تازه خود در حوزه مقاومت و فلسطین را در حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران و از گردآورندگان آنها تجلیل میکنند.
«والزیتون»، آیینی برای پاسداشت ایستادگی مردمی است که انسانبودن را معنا کردند و همچنین، ارائه کتابهایی که این مقاومت را ثبت و ماندگار میکنند. این رویداد فرهنگی، فرصتی است برای بازخوانی روایتهایی از سرزمین فلسطین؛ سرزمینی که نماد پایداری، ایمان و کرامت انسانی است.
۱۷ عنوان کتاب در این برنامه معرفی میشود که از این تعداد ۱۱ عنوان متعلق به مجموعه «رنج تو جاریست» از انتشارات امیرکبیر است و ۶ عنوان دیگر از آثار حوزه فلسطین انتشارات سوره مهر است که بهتازگی منتشر شدهاند.
عناوین آثار انتشارات امیرکبیر عبارتاند: «ریشه»، «دخترک ارغوانی»، «اطلس روابط رژیم صهیونیستی»، «صبح شبات»، «خنده در اشغال»، «من شیرین ابوعاقله هستم»، «سایه کلیدها»، «تانکی زیر درخت کریسمس»، «چشم بیت لحم»، «آسمان گریست» و «آینههای فرشتگان» و عناوین ۶ اثر انتشارات سوره مهر نیز به شرح زیر است:
«صمود»، «یازده زندگی»، «پایی در غزه»، «لهجههای غزهای»، «زندگی در قرن ۲۱» و «خار و میخک».
کتابهای یادشده در قالب پخش کلیپ، ارائه نویسندگان و هنرمندان و اجرای نمایش رادیویی در مراسم «والزیتون» معرفی میشوند.
گفتنی است، مراسم «والزیتون» دوشنبه (۲۸ مهرماه) از ساعت ۱۰ صبح در تماشاخانه مهر حوزه هنری واقع در خیابان سمیه برگزار میشود.
