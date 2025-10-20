معاریو: جوانان در حال فرار از اسرائیل هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری‌زبان معاریو گزارش داد که نتایج نگران کننده یک تحقیق از سوی مرکز پژوهش‌های وابسته به پارلمان نشان می‌دهد که اراضی اشغالی شاهد موج فزاینده مهاجرت معکوس جوانان تحصیل کرده است.

بر اساس این گزارش، صهیونیست‌هایی که طی این موج در حال فرار از اراضی اشغالی هستند در رده سنی ۲۰ تا ۳۹ سال قرار دارند؛ قشری که از دید تحلیلگران اقتصادی رژیم صهیونیستی باید موتور اقتصاد را به حرکت درآورده و در ارتش نیز حضور پیدا کنند.

در این گزارش که قرار است امروز به پارلمان ارائه شود تاکید شده که تعداد صهیونیست‌هایی که از اراضی اشغالی فرار کرده‌اند به صورت بی سابقه‌ای افزایش یافته و در مقابل، تعداد کسانی که به این منطقه مهاجرت کرده‌اند ناچیز است.

بر اساس آمار مطرح شده در این گزارش اکثر صهیونیست‌های فراری از اراضی اشغالی ساکن تل آویو و مناطق مرکزی بوده‌اند. رئیس کمیسیون مهاجرت در پارلمان رژیم صهیونیستی نیز این واقعه را سونامی مهاجرت توصیف کرده است.

