نگاه مترقی پیامبر(ص) به زن و خانواده را دوباره ترویج و بازتعریف کنیم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در نشست «هم‌افزایی کنشگران بین‌المللی حوزه زن و خانواده» که با هدف بررسی فرصت‌های همکاری در دیپلماسی زنان و خانواده و به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، گفت: خوشبختانه در این سازمان، حوزه زنان در عرصه دیپلماسی فرهنگی ارتقا یافته و جدی گرفته شده است و با قوت پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری در بخش بین‌الملل نگاه ویژه‌ای دارد، افزود: تجربه حضور در برنامه‌های بین‌المللی ثابت کرده است که تصویر زنان ایران در نگاه خارجی‌ها ناقص است؛ در حالی که در اصول قانون اساسی ما نگاهی مترقی و متعالی نسبت به زن و خانواده وجود دارد. آنچه در ایران امروز می‌گذرد با آن نگاه کاملاً متفاوت است و لازم است این واقعیت‌ها به درستی به جهانیان ارائه شود. همه باید کمک کنند تا واقعیت‌های موجود و دستاوردهای زنان ایرانی در عرصه جهانی منتشر شود.

بهروزآذر با بیان اینکه «زنان و مردان دو بال پرواز جامعه هستند» ابراز کرد: اگر قرار است به قله‌های پیشرفتی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند برسیم، زنان و مردان باید در کنار هم این مسیر را طی کنند. این موضوع برگرفته از تمدن ایرانی ماست؛ چنان‌که در الواح گِلی تخت جمشید اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد زنان در آن دوران کارفرما بوده‌اند و گاهی تا چهارصد نفر را مدیریت می‌کردند. همچنین قوانین مترقی درباره امور زنان و خانواده در آن زمان وجود داشته است. همین نگاه در اسلام نیز دیده می‌شود؛ حضرت خدیجه(س)، همسر پیامبر اسلام(ص)، زنی تاجر و در عین حال حامی مالی پیامبر در مسیر نبوت بودند.

وی با تأکید بر اینکه الگوی زن مسلمان بیانگر آن است که زن باید ضمن ایفای نقش مادرانه، در اجتماع نیز حضور فعال داشته باشد، گفت: باور ما این است که باید دستاوردهای زنان ایرانی را بدون لکنت و با سربلندی به جهان معرفی کنیم. خوشبختانه، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، در ایران شکاف جنسیتی در حوزه آموزش وجود ندارد. امروز دختران ما چنان پیشرفت کرده‌اند که ۵۸ درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۴ درصد اختراعات کشور توسط زنان ثبت می‌شود، در حالی که این رقم در جهان ۱۷ درصد است.

وی ادامه داد: نگاه ما به زنان در حوزه توانمندسازی، نگاه توده‌ای نیست. توانمندی زنان یکسان نیست و بر اساس محل زندگی، سن و میزان تحصیلات باید برنامه‌های متنوعی تدوین شود. انتهای زنجیره حمایت از فعالیت‌های زنان در موقعیت‌های مختلف باید به تولید محصول و صادرات منتهی شود و در این زنجیره، بخش‌های مختلف فعالان زن حضور دارند.

بهروزآذر با اشاره به یک‌هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اسلام(ص) گفت: این مناسبت یکی از فرصت‌های ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های زنان ایران است. نگاه پیامبر اسلام(ص) به زن، انسان و خانواده بسیار مترقی است و اکنون فرصت مناسبی است تا این نگاه را دوباره ترویج و بازتعریف کنیم و دستاوردهای زنان ایرانی را به نمایش بگذاریم. اگر این نگاه را با استناد به قرآن کریم معرفی کنیم، می‌توانیم به موفقیت‌های تازه‌ای دست یابیم.

وی افزود: زنان ما به دلیل روحیه مادرانه، دغدغه‌هایی متفاوت از مردان دارند و ما می‌خواهیم بر پایه رحمت، خرد و همدلی، فعالیت‌های اثرگذار زنان را به نمایش درآوریم.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین به اهمیت جایگاه ایرانیان خارج از کشور در حوزه زن و خانواده اشاره کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم آنچه شایسته ایرانیان، به‌ویژه زنان ایرانی مقیم خارج است، در سطح جهانی به نمایش بگذاریم. ایران برای همه ایرانیان است و در قلب ایرانیان خارج از کشور عشقی نهفته است که می‌تواند در خدمت پیشرفت وطن قرار گیرد. باید فرصت بازگشت و همکاری را برای این عزیزان فراهم کنیم تا بتوانند در مسیر توسعه کشور نقش‌آفرینی کنند.

نشست «هم‌افزایی کنشگران بین‌المللی حوزه زن و خانواده» با هدف بررسی فرصت‌های همکاری در دیپلماسی زنان و خانواده، به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور فعالان و کنشگران بین‌المللی این حوزه برگزار شد.



................

پایان پیام/ ۲۱۸

