به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) این شورا با اشاره به بیانات اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی، این سخنان را «نسخه‌ای قابل اتکا برای توفیق در مواجهه با طراحی‌های دشمنان» دانست.

وی با تأکید بر اینکه دشمنی جهان سلطه با ایران اسلامی ناشی از ترس از الگوبرداری ملت‌های دیگر از این نسخه موفق است، افزود: مقام معظم رهبری، دخالت‌های آمریکا را ناباب، غلط و زورگویانه توصیف کرده‌اند و حقیقت آن است که قدرت‌های استکباری همواره با چنین نگاه سلطه‌جویانه‌ای در پی تسلط بر ملت‌ها برای غارت سرمایه‌های آنان بوده‌اند.

آیت‌الله جنتی با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌های مختلف در برابر استعمار گفت: مطالعه تاریخ نشان می‌دهد تنها راه موفقیت در مقابل زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های ظالم، قوی شدن و ایستادگی است؛ ملت‌هایی که چنین راهی را پیموده‌اند همواره پیروز بوده‌اند و بحمدالله امروز مردم مومن ایران اسلامی پرچمدار این مسیر پرافتخارند.

نهضت تنباکو؛ الگوی ایستادگی

وی با یادآوری ایام پیروزی نهضت تنباکو و نقش رهبری مومنانه آیت‌الله میرزاحسن شیرازی (رحمت‌الله‌علیه)، اظهار داشت: نهضت تنباکو نمونه‌ای برجسته از مقاومت ملتی است که برای حفظ عزت خود حاضر به پرداخت هزینه شد و در برابر قدرت‌های متکبر ایستادگی کرد.

آیت‌الله جنتی در ادامه، امتیازنامه تنباکو را یکی از مصادیق بارز قراردادهای غارتگرانه دولت‌های استعماری خواند و گفت: مطالعه این قرارداد نشان می‌دهد که استعمارگران با بهره‌گیری از نفوذ فرهنگی و سیاسی، به دنبال غارت منابع مادی ملت ایران بودند.

وی با تأکید بر مسئولیت فعالان عرصه جهاد تبیین، خواستار تبیین ابعاد قراردادهای استعماری برای جامعه به‌ویژه نسل جوان شد تا ماهیت قدرت‌های استکباری بهتر شناخته شود.

دبیر شورای نگهبان در پایان افزود: قدرت‌های استکباری ممکن است در مقاطع مختلف ادبیات خود را تغییر دهند، اما ماهیت ظالمانه‌شان ثابت است و رفتار سردمداران آمریکا و سایر قدرت‌های سلطه‌گر در روزهای اخیر، آشکارترین جلوه این روحیه استکباری است.

