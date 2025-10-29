همسران جانبازان بصیر ستارگان هجدهمین شب خاطره  

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، هجدهمین ویژه‌برنامه «شب خاطره» به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با مشارکت خانه نور ایرانیان بصیر وبا حضور جمعی از جانبازان بصیر، همسران صبور ایشان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در سالن خلیج فارس موزه برگزار شد.

این مراسم با روایت‌های خاطره‌انگیز و تقدیر از زحمات جانبازان و همسرانشان، صحنه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و پاسداشت عزت ملی را رقم زد.

آقای نظری مدیر خانه نور ایرانیان با بیان اینکه «جایگاه این زنان در تاریخ و جامعه ما فراتر از پرستاری است»، افزود: آنها با صبر، اخلاق، و ایمان خود، نه تنها جان عزیزان خود را حمایت کرده‌اند، بلکه الهام‌بخش نسل‌های بعدی نیز هستند.

در ادامه آقای احمدی ضمن بیان خاطراتی گفت: این خانم‌ها فراتر از پرستار هستند. آنها زندگی خود را وقف کمک به دیگران کرده‌اند و با صبر و فداکاری، بسیاری از مشکلات جامعه را تحمل کرده‌اند.

همچنین امیر سرتیپ دوم یاسینی ضمن یادآوری نقش پرستاران در دوران دفاع مقدس و پس از آن، گفت: وظایف پرستاری محدود به مراقبت پزشکی نیست، بلکه آنها با حضور در کنار خانواده‌های شهدا و جانبازان، بار معنوی و عاطفی بزرگی را بر دوش می‌کشند. امروز جایگاه این زنان فداکار، فراتر از مقام یک پرستار معمولی است.

سپس مراسم اهدای جوایز و لوح‌های تقدیر به همسران جانبازان و خانواده‌های شهدای پرستار آغاز شد.

یکی از جانبازان در این بخش، با اشاره به پیشنهاد همسرش برای حضور در این مراسم گفت: «هرچند ابتدا تمایلی به حضور نداشتم، اما وقتی دیدم چقدر این مراسم می‌تواند شادی و دلگرمی به خانواده‌ها بدهد، حضور پیدا کردم و خوشحال شدم.

در این مراسم همچنین از خانواده‌های شهدای پرستار که در سال گذشته دارفانی را وداع گفته‌اند، یاد شد و حضار با صلوات و احترام یاد و نام آنان را گرامی داشتند.

در ادامه، نوبت به اجرای بخش هنری رسید.در این بخش با اجرای قطعاتی حماسی و ملی، فضای سالن به شدت احساسی و صمیمی شد. سرپرست گروه در حین اجرای موسیقی، به حضور جانبازان و همسرانشان ادای احترام کرد و گفت: «شما کسانی هستید که با فداکاری و از خودگذشتگی، مسیر تاریخ ما را رقم زده‌اید. امیدوارم این لحظات شادی و احترام، اندکی از سختی‌های شما را جبران کند.

با نزدیک شدن به پایان مراسم، گروه موسیقی «چکامه» به اجرای قطعات ملی و حماسی پرداخت. اشعار خوانده‌شده از دل تاریخ و دفاع مقدس برگرفته بود و هر مصرع، یادآور جانفشانی و رشادت جانبازان و خانواده‌های آنان بود. سرپرست گروه در این بخش بار دیگر با حضار همدلی کرد و گفت: موسیقی و هنر، زبان مشترک ما برای بیان عشق و احترام به کسانی است که با فداکاری خود، آینده کشور را بیمه کرده‌اند.

مراسم با تقدیر و تشکر رسمی از تمامی جانبازان، خانواده‌های آنان و همسران پرستار به پایان رسید. مسئولان تاکید کردند که «خدمات و فداکاری‌های شما، الگویی برای نسل‌های بعدی است و باید همواره ارزش‌گذاری شود.»

................

پایان پیام/ ۲۱۸

