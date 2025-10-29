حضرت زینب(س) الگوی جاودان حضور عفیفانه و متعهدانه زنان در جامعه اسلامی است 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴) این شورا، ضمن گرامیداشت سالروز میلاد حضرت زینب سلاماللهعلیها، این مناسبت فرخنده را به همه ارادتمندان آن حضرت تبریک گفت و افزود: دوشنبه این هفته سالروز میلاد بانوی بزرگواری بود که الگوی متعالی حضور عفیفانه، متعهدانه و باصلابت زنان در جامعه است.
وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب (س) در فرهنگ اسلامی، تأکید کرد: تعابیر بلندی که معصومین در توصیف حضرت زینب (س) به کار بردهاند، نشان میدهد که انسان با شناخت صحیح و عمل به آموزههای متعالی دین مبین اسلام، میتواند زمینه دستیابی به مقامات رفیع انسانی را فراهم سازد.
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه معرفی ابعاد مختلف شخصیت حضرت زینب (س) وظیفهای مهم بر عهده نهادهای فرهنگی کشور است، خاطرنشان کرد: نقشآفرینی جاودانه حضرت زینب (س) در حماسه کربلا، حاصل یک عمر زندگی مؤمنانه بر اساس تربیت قرآنی است.
آیتالله جنتی در ادامه افزود: معرفی هنرمندانه سیره زندگی آن حضرت، بهترین راه برای پاسخگویی به شبهات بیاساسی است که دشمنان درباره جایگاه زنان در دین مبین اسلام مطرح میکنند.
وی با اشاره به تفاوت نگاه اسلام و تمدن غرب به جایگاه زن گفت: نگاه تمدن غرب به زنان، نگاهی به تمام معنا استثماری است و به همین دلیل در ارائه یک الگوی قابل اتکا ناتوان مانده است، در حالی که در دیدگاه اسلام، زنان از کرامتی غیرقابل خدشه برخوردارند و تاسی به الگوهایی که اسلام ارائه میکند، سعادتآفرین است.
