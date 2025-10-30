به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسات کمیسیونهای «اقتصادی»، «سیاسی-اجتماعی و فرهنگی» و «بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه» مجلس خبرگان رهبری به صورت جداگانه در قم و تهران تشکیل شد.

طبق اعلام دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در جلسه کمیسیون اقتصادی که با حضور دکتر مدنی زاده، وزیر اقتصاد برگزار شد طرح‌ها و اهم برنامه‌های دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نیز مطالبات مردم را مطرح و خواستار تحرک بیشتر تیم اقتصادی دولت و تسریع در اجرای ایده های کارشناسی در راستای اصلاح کاستی های موجود شدند.

کمیسیون‌ سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی نیز با دعوت از مسؤولان امنیتی ضمن استماع گزارش آنها، دغدغه ها و نکات خود را بیان کردند.

در کمیسیون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه هم در ادامه جلسات این کمیسیون، مباحث مرتبط با وظایف کمیسیون حراست و پاسداری از ولایت فقیه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خاطر نشان می شود کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری ۱۶ عضو اصلی و علی البدل دارند که براساس وظایف مذکور در آیین نامه داخلی این مجلس و متناسب با دستور کار خود تشکیل جلسه می دهند.

