به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» امروز دوشنبه، 12 آبان 1404 در اجلاسیه شهدای دانش‌آموز گیلان در رشت، با بیان اینکه فرهنگ شهید و شهادت با فرهنگ کشور ما عجین شده است، اظهار کرد: دانش‌آموزانی که روزی برای دفاع از کشور به خط مقدم جبهه‌ها رفتند، درگیر احساسات نبودند.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: با خواندن وصیت‌نامه‌های آنان، درک عمیق از میهن‌دوستی و ولایت‌پذیری‌شان را می‌بینیم که نمونه آن در هیچ فرهنگی دیده نمی‌شود

وی تصریح کرد: ادامه دادن راه شهدا یعنی مبارزه با استکباری که جهان را در قبضه خود گرفته است و در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، با حضورمان ثابت خواهیم کرد که فقط سنگر مبارزه عوض شده و سبک و سیاق این ملت همچنان مبارزه با ظلم و استکبار جهانی است.

در ادامه این مراسم، «نرگس دستیار» مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز با اشاره به نقش دانش‌آموزان در تداوم راه شهدا گفت: کنگره ۸ هزار شهید گیلان فرصتی بود تا دانش‌آموزان هم با سیره شهدا آشنا شوند و هم فعالیت‌های فرهنگی انجام دهند که آن هم در راستای فرهنگ شهید و شهادت است.

در این مراسم از سه کتاب با محوریت زندگی‌نامه شهدای گیلانی با عنوان‌های «کوچکی بزرگ»، «دوچرخه طلایی» و «نفر آخر بازی» رونمایی شد.

در این مراسم از ۳۰۰ دانش‌آموز گیلانی که در دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید گیلان فعالیت داشتند، تجلیل به‌عمل آمد.

