300 دانش‌آموز فعال در کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان تجلیل شدند

۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
300 دانش‌آموز فعال در کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان تجلیل شدند

در اجلاسیه شهدای دانش‌آموز گیلان، از ۳۰۰ دانش‌آموز گیلانی فعال در دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان به پاس نقش‌آفرینی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» امروز دوشنبه، 12 آبان 1404 در اجلاسیه شهدای دانش‌آموز گیلان در رشت، با بیان اینکه فرهنگ شهید و شهادت با فرهنگ کشور ما عجین شده است، اظهار کرد: دانش‌آموزانی که روزی برای دفاع از کشور به خط مقدم جبهه‌ها رفتند، درگیر احساسات نبودند.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: با خواندن وصیت‌نامه‌های آنان، درک عمیق از میهن‌دوستی و ولایت‌پذیری‌شان را می‌بینیم که نمونه آن در هیچ فرهنگی دیده نمی‌شود

وی  تصریح کرد: ادامه دادن راه شهدا یعنی مبارزه با استکباری که جهان را در قبضه خود گرفته است و در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، با حضورمان ثابت خواهیم کرد که فقط سنگر مبارزه عوض شده و سبک و سیاق این ملت همچنان مبارزه با ظلم و استکبار جهانی است.

در ادامه این مراسم، «نرگس دستیار» مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز با اشاره به نقش دانش‌آموزان در تداوم راه شهدا گفت: کنگره ۸ هزار شهید گیلان فرصتی بود تا دانش‌آموزان هم با سیره شهدا آشنا شوند و هم فعالیت‌های فرهنگی انجام دهند که آن هم در راستای فرهنگ شهید و شهادت است.

در این مراسم از سه کتاب با محوریت زندگی‌نامه شهدای گیلانی با عنوان‌های «کوچکی بزرگ»، «دوچرخه طلایی» و «نفر آخر بازی» رونمایی شد.

 در این مراسم از ۳۰۰ دانش‌آموز گیلانی که در دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید گیلان فعالیت داشتند، تجلیل به‌عمل آمد.

