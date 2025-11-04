به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حمیدرضا حاجیبابایی امروز سهشنبه در راهپیمایی روز ۱۳ آبان و در جمع مردم رشت، با تأکید بر جایگاه تاریخی این روز گفت: سیزدهم آبان نماد شهادت و شجاعت است و یادآور ایثار دانشآموزان و دانشجویانی است که در مسیر آزادی و استقلال کشور جانفشانی کردند.
وی افزود: اگر بخواهیم کشوری پرافتخار در طول تاریخ باشیم، باید به معلم، دانشآموز و دانشجو رسیدگی کنیم. حرف اول ما را دانشآموزان میزنند؛ نسل جوان با آگاهی و ایمان میتواند آینده کشور را رقم بزند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اراده، توکل به خدا و همراهی مردم شکل گرفت، تصریح کرد: انقلاب ما با اتکال به خدا و حمایت ملت آغاز شد و توانست در عرصههای بینالمللی دستاوردهای قابل توجهی به ثبت برساند.
ایران، کشوری ایستاده در برابر سلطه جهانی
حاجیبابایی با اشاره به تحولات جهانی و تجربه خود در نشستهای بینالمللی گفت: در جلسهای در ژنو با حضور ۶۰۰ نماینده از ۱۳۲ کشور، همه از کشتارها سخن میگفتند اما کسی اشاره نکرد چه کسانی زنده ماندند و ایستادگی کردند.
وی افزود: اکثریت کشورهای جهان به ایران تبریک گفتند و اذعان داشتند که ایران تنها کشوری است که در برابر فشارهای نظام سلطه ایستاده است. نباید تصویر افکار عمومی جهانی را صرفاً از دریچه فضای مجازی قضاوت کرد.
نایبرئیس مجلس با انتقاد از نقش منفعلانه برخی دولتهای اروپایی گفت: متأسفانه اروپا در بسیاری از موارد تابع و مطیع سیاستهای ایالات متحده است و در برابر بیعدالتیها سکوت میکند.
وی با اشاره به دوگانگی سیاست خارجی برخی کشورها اظهار کرد: در جهانی که رئیسجمهور برخی کشورها همزمان نقش فرمانده صلح و فرمانده جنگ را ایفا میکند، باید پرسید چه قواعد و قوانینی بر نظام بینالملل حاکم است؟ دنیا باید درباره این تناقضها پاسخگو باشد.
رهبر انقلاب با درایت از فتنههای جدید جلوگیری کردند
حاجیبابایی با اشاره به موضوع مذاکره تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از فتنهها و حفظ منافع ملی، مذاکره غیرمستقیم را پیشنهاد دادند؛ اما اگر در جریان این مذاکرات حملهای نظامی رخ دهد، کشورهای متخاصم باید پاسخگوی پیامدهای آن باشند.
وی در ادامه با اشاره به مکانیسم موسوم به «اسنپبک» در برخی توافقها اظهار کرد: این سازوکار را هیچکس مشروع نمیداند؛ با دروغ و فشار تصویب شد و مشروعیت مجامع بینالمللی را زیر سؤال برد. اروپا نیز در برابر این روند سکوت کرده و استقلال خود را از دست داده است.
آمریکا از اقتدار دفاعی ایران عقبنشینی کرد
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد برخی کشورها برای «چکاندن ماشه» گفت: همان کشوری که توافق را پاره کرد، امروز از فشار بیشتر سخن میگوید؛ در حالی که تجربه ۴۶ سال گذشته نشان داده هرکس در برابر آمریکا کوتاه آمد، متضرر شد.
وی تصریح کرد: آنچه آمریکا را وادار به عقبنشینی کرد، اراده ۹۰ میلیون ایرانی و اقتدار دفاعی کشور بود. این پیروزی محصول توان موشکی و ایمان ملت است، نه لبخند تلخ برخی سیاسیون.
حاجیبابایی با بیان اینکه مقاومت روزبهروز در حال پیشرفت است، گفت: امروز صدای شکسته شدن استخوانهای آمریکا و عیادیاش به گوش میرسد. مقاومت در فلسطین، غزه، یمن و عراق نابودشدنی نیست و نظام جمهوری اسلامی، این پیام الهی را در جهان طنینانداز کرده است.
جنگ امروز، جنگ ارادهها و آگاهی ملتهاست
وی تأکید کرد: جنگ امروز، جنگ بر سر قدرت و اراده است. ترامپ و همفکرانش میدانستند توان مقابله نظامی با ایران را ندارند، بنابراین به دنبال توطئه داخلی رفتند؛ اما رهبری انقلاب با درایت، همه این سیاستها را برملا کردند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به معیشت مردم گفت: اکثریت ملت ایران دلداده انقلاباند و شایسته است به مشکلات اقتصادی آنان توجه ویژه شود. دولت و مجلس باید تصمیماتی اتخاذ کنند که سنگرهای دشمن را در حوزه اقتصاد درهم بشکند.
وی در پایان تأکید کرد: آنچه ملت ایران را پیروز کرد، قدرت، شرف و عزت بود؛ هیچکس اجازه ندارد از جانب این ملت موضع ضعف اختیار کند.
