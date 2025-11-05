به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد دانش‌آموزی «از نیمکت تا خاکریز» با هدف آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و دستاوردهای دوران دفاع مقدس از ۱۷ تا ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در موزه برگزار می‌شود.

در این برنامه، دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول و دوم شهر تهران ضمن بازدید از تالارهای مختلف موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوعی نیز شرکت خواهند کرد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، دانش‌آموزان پسر در روزهای ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ آبان و دانش‌آموزان دختر در روزهای ۲۰، ۲۴، ۲۶ و ۲۸ آبان، در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح میهمان موزه خواهند بود.

این رویداد با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و با هدف تعمیق مفاهیم هویت ملی، مقاومت و خودباوری در میان نوجوانان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور گروهی مدارس در این برنامه می‌توانند جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۹۲۰۳۰۵۵۳ (آقای عبدی) تماس حاصل فرمایند.

