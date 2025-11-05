به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» با حضور فعالان میدان خدمت به آستان اهلبیت (ع) و به انگیزه تجلیل از بانوان پیشکسوت، مدیر، سخنور و ستایشگران مجالس دینی آذرماه برگزار میشود.
حجتالاسلام مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد با بیان این خبر گفت: جامعه بانوان فعال در عرصه هیئات دینی و ترویج مکارم اهلبیت (ع) اگر مؤثرتر از مجالس مردانه و مردان فعال در این حیطه نباشند، حتماً کم اثرتر نیستند و ایمانداریم که توانمندی بانوان نخبه و تأثیرگذاری ایشان قابلتوجه و قدردانی است.
وی با بیان ویژگیهای چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» افزود: اهدای «نشان فضه»(س) بخش نمادین قدردانی از بانوان گمنام و صاحب قدر و احترامی است که سالها خالصانه به نقشآفرینی در افزایش معرفت اجتماعی به معارف اهلبیت(ع) و خاندان عصمت و طهارت پرداختهاند. همچنین طرح اهدای «نشان وفا» نیز از طراحیهای محتوایی این دوره است که ریزبینانه و با دقت نظر به نقش شخصیت های خدوم و کنشگری میپردازد که در کلان مسأله، امر راهبری دینی جامعه ایمانی را هدایت میکنند و فراتر از وظایف سازمانی و اداری به ترویج معارف اهلبیت(ع) اهتمام دارند.
شایانذکر است چهارمین رویداد ملی بانوان بهشت، با اهدای نشان «فضه» و «وفا» در تهران ۹ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن همایشهای مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار میشود و پسازآن در تمام استانهای کشور از بانوان فعال عرصه خدمت به اهلبیت (ع) در قالب این طرح تجلیل و تکریم خواهد شد.
