آغاز تربیت سالانه ۳۰۰ هنرمند انقلابی در مؤسسه هنری مها

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «روح‌الله قمری» روز پنج‌شنبه، 16 آبان 1404 در آئین اختتامیه دومین رویداد هنری مها با اشاره به ضرورت اهمیت تربیت هنرمندان مؤمن و انقلابی، اظهار کرد: مؤسسه مها در تلاش است که با فعالیت هنری مذهبی جبهه فرهنگی انقلاب را تقویت کند.

مدیر مؤسسه هنری مها، با اشاره به وضعیت جریان هنری کشور افزود: عوامل مختلفی در مؤسسه در حال فعالیت هستند تا در برهه‌های مختلف، فرایند هنری را پیش ببرند.

وی با بیان اینکه اساس تربیت هنرمند در تراز انقلاب اسلامی، نقش آفرینی در حوزه هنر است، گفت: ابزار هنر، به فرموده رهبر معظم انقلاب، رسانه‌ای برای پیام‌رسانی و تمدن‌سازی است.

قمری با اشاره به رشته‌های فعال در مؤسسه از جمله خوشنویسی و فیلم، اظهار کرد: جریان مذهبی تاکنون به هنر نگاهی اوقات‌فراغتی داشته و فعالیت هنری با نگاه مذهبی کمتر دنبال شده است که جریان هنری انقلاب در تلاش است در برابر جریان‌های غرب گرایانه و هنر لیبرال قد علم کند.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و توانمندسازی هنرمندان مؤمن، افزود: با شناسایی و توانمندسازی ا فراد در رشته‌های مختلف مصوبات حضرت آقا را جامه عمل می‌پوشانیم.

مدیر مؤسسه هنری مها تصریح کرد: سالانه حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر از بدنه‌های مختلف افراد مؤمن انقلابی فراخوان می‌شوند تا در دره‌های مختلف هنری و مذهبی فعالیت کنند.

وی با اشاره به نتایج دوره‌های آموزشی مؤسسه مها گفت: با انتخاب برترین‌ها در هر دوره آموزشی با هدف بلندمدت این افراد در قله‌های مختلف مختلف کشور حرفی ارائه خواهند داشت.

گفتنی است، در این مراسم از ۳۰ نفر از هنرمندان برتر این رویداد در بخش‌های مختلف جمعی از مسئولان استان تجلیل به عمل آمد.

