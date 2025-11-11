به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حقشناس» امروز سهشنبه 20 آبان 1404 در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت میرزا کوچک جنگلی با اشاره به نزدیک شدن به سالروز شهادت سردار نهضت تاریخی جنگل، اظهار کرد: این شهید آزادیخواه به گردن همه ما حق دارد؛ چه روحانی و چه غیرروحانی و به همین دلیل است که آرمانها، روح مقاومت و آزادیخواهی او همچنان زنده است.
وی با بیان اینکه برگزاری مناسبتهای تاریخی باید فراتر از یک یادبود باشد، گفت: ایام شهادت میرزا کوچک جنگلی فرصتی برای بازنگری در مسیر حرکت امروز ماست تا ببینیم چقدر در تداوم همان راه و آرمانها قرار داریم.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه نهضت جنگل در میان جنبشهای همدوره خود از ویژگیهای خاصی برخوردار بود، تصریح کرد: میرزا کوچک جنگلی در کنار روحیه جهادی، نگاهی روشنفکرانه داشت و بر آگاهی عمومی و شفافیت تأکید میکرد؛ تا جایی که در همان زمان، انتشار روزنامه را برای اطلاعرسانی و بیدارسازی مردم آغاز کرد.
وی با یادآوری تعبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «میرزا کوچک جنگلی یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را در رشت به وجود آورده بود»، بیان کرد: این تعبیر دقیقترین توصیف از ماهیت نهضت جنگل است؛ حرکتی که در آن ایرانیت و اسلامیت در کنار هم معنا پیدا کرد و میتواند امروز نیز الگویی برای اداره جامعه باشد.
حقشناس با اشاره به وقایع تاریخی ۲۰ آبان افزود: این روز یادآور شکست قوای بیگانه در برابر مجاهدان جنگل است و باید با نگاهی فرهنگی، ملی و مقاومتی گرامی داشته شود.
استاندار گیلان همچنین از بازسازی اسلحهخانه میرزا کوچک در گیلان خبر داد و گفت: این مکان که سالها به عنوان نماد نهضت جنگل شناخته میشد، اکنون با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال مرمت است و به زودی بهعنوان یکی از یادگارهای ماندگار آن دوران آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت بازشناسی جایگاه میرزا کوچکجنگلی در تاریخ ایران خاطرنشان کرد: ما برای میرزا کمکاری کردهایم و باید بسیار بیش از این در معرفی اندیشه، آرمان و سیره مبارزاتی او تلاش کنیم.
به گفته حقشناس، میرزا کوچک شخصیتی است که هم در بُعد ملی و هم در بُعد دینی، الگوی استقلال، آزادگی و ایستادگی در برابر بیگانگان به شمار میرود و نسل امروز نیاز دارد او را بهتر بشناسد.
وی با اشاره به ضرورت توجه همهجانبه به میراث فرهنگی و تاریخی نهضت جنگل تصریح کرد: تئاتر خیابانی و برنامههای هنری مرتبط با میرزا کوچک باید در مراسم بزرگداشت او پررنگتر دیده شود تا پیام میرزا با زبان هنر به نسل امروز منتقل شود.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم احیای «بنیاد ملی میرزا کوچکجنگلی» بیان کرد: طرح توجیهی این بنیاد آماده شده و باید دبیرخانه آن بار دیگر فعالیت خود را آغاز کند تا امور مرتبط با میرزا در چارچوبی منسجم پیگیری شود.
وی همچنین بر توجه ویژه به طرح بازآفرینی شهری محله سلیمانداراب، مزار میرزا کوچک جنگلی تأکید کرد و افزود: این محدوده نهتنها یک میراث تاریخی بلکه هویت فرهنگی گیلان است و باید با نگاهی ملی و فرهنگی احیا و ساماندهی شود.
