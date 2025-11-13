به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احرام الأبرد» یا «احرامِ خنک» به‌عنوان نوآوری تازه و مزیت رقابتی جدید برای شرکت هواپیمایی عربستان سعودی معرفی شد، طرحی که به زائران کمک می‌کند مناسک حج را در شرایط بدنی راحت‌تر و با دمای پایین‌تر انجام دهند.

عبدالله الشهرانی مدیر ارتباطات سازمانی شرکت هواپیمایی سعودی، اعلام کرد: این شرکت برای «احرام خنک» موفق به دریافت ثبت اختراع رسمی شده است.

وی گفت: این نوع احرام به زائران حج و عمره امکان می‌دهد تا با پوششی ویژه، دمای بدن خود را تا حد ممکن کاهش دهند و در نتیجه، مناسک را با آسایش بیشتری به‌جا آورند.

الشهرانی افزود: سازمان هواپیمایی عربستان علاوه بر این نوآوری، خدمات متنوع دیگری برای تسهیل سفر زائران ارائه می‌دهد؛ از جمله بهبود اقامت و اردوگاه‌ها در عرفات بر پایه فناوری‌های نو، همچنین خدمت «حج بدون چمدان» که به زائران امکان می‌دهد بدون حمل بار شخصی از فرودگاه وارد یا خارج شوند.

وی همچنین از بررسی طرحی برای استفاده از تاکسی پرنده برای انتقال زائران از فرودگاه به شهرهای مقدس خبر داد.

به گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، «احرام خنک» نخستین لباس هوشمند و پیشرفته در جهان است که با هدف کاهش دمای بدن در هنگام انجام مناسک حج و عمره، طراحی شده است.

این لباس با حفظ کامل اصول شرعی احرام برای مردان و زنان، از فلزات خنک‌کننده دارای گواهی ثبت اختراع و فناوری‌های جذب و خشک‌کنندگی سریع بهره می‌برد که می‌تواند دمای سطح پوست را بین یک تا دو درجه سانتی‌گراد بسته به شرایط محیط کاهش دهد.

همچنین، با فناوری محافظت در برابر آفتاب با شاخص UPF ۵۰+، به هر زائر یک فضای شخصی خنک و ایمن در برابر گرما ارائه می‌کند.

شرکت هواپیمایی سعودی اعلام کرد این نوآوری در راستای هدف ارتقای تجربه زائران و پشتیبانی از برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان انجام شده است؛ طرحی که هدف آن پذیرش سالانه شش میلیون حاجی و سی میلیون زائر حج عمره تا سال ۲۰۳۰ میلادی است.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸

