رونمایی از مجموعه جامع تاریخ شفاهی مهندسی رزمی دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از سه کتاب «هندسه نبرد»، «جنگ آب» و «مهندسین خاکی» از مجموعه تاریخ شفاهی مهندسی رزمی دفاع مقدس، با حضور سردار سرتیپ دوم بسیجی «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سردار «عباس بایرامی» رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، فرماندهان و پیشکسوتان مهندسی رزمی سپاه، ارتش و جهاد سازندگی، در تالار هویزه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در ابتدای مراسم، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با بیان اینکه پروژه تاریخ شفاهی مهندسی رزمی از سال ۹۱ آغاز شده، گفت: نتیجه این کار انتشار روایتهایی است که میتواند مسیر زندگی نسل جدید را تغییر دهد. او با اشاره به اینکه بسیاری از عملیاتهای دفاع مقدس محصول کار مهندسی دقیق بوده است، افزود: «باید از خاطرات شما پیشکسوتان گفت تا جوانان بدانند در میدان چه کردهاید، نه فقط اینکه چه کسانی بودید.»
وی همچنین با مرور تجربه شخصی خود از تاثیر راهیاننور، تأکید کرد که روایتهای عملی رزمندگان میتواند الگوساز و مسیرساز باشد. امیریان خاطرنشان کرد که مهندسی رزمی عرصه شعار نیست و اقدامات جهادگران و رزمندگان باید با مستندات منتشر شود.
سپس محمدرضا مشفقیخامنه دبیر کارگروه و از مصاحبه گران مجموعه، گزارشی از روند تولید کتابها ارائه کرد و گفت: «از سال ۹۱ تا ۹۳، ۹۰ جلسه رسمی تاریخ شفاهی ضبط شد که بیش از ۶۰ نفر از پیشکسوتان سپاه، ارتش و جهاد در آنها حضور داشتند.» او توضیح داد که بیش از هزار و سیصد نفرساعت گفتوگو ثبت شده و تدوین این حجم عظیم کار تا امروز ادامه یافته است. به گفته او، برخی افراد تنها یک جلسه و برخی تا ۴۱ جلسه در این روند شرکت داشتهاند.
در ادامه، عباس حیدریمقدم آرانی از پیشکسوتان مهندسی رزمی و تدوینگر کتابها، با بیان اینکه عملیاتهایی چون والفجر ۸ بدون محاسبات دقیق مهندسی ممکن نبود، گفت: «جنگ دفاع مقدس کاملاً مهندسیشده و مبتنی بر محاسبات دقیق بود. برخلاف برخی ادعاها، فرماندهان جان نیروها را سرمایه میدانستند.»
او تأکید کرد که تحریفهایی درباره عملکرد مهندسی رزمی وجود دارد و تنها راه مقابله با آن، ثبت خاطرات و انتشار تاریخ شفاهی است.
در بخش دیگری از مراسم، سردار حسین همتی معاون مهندسی رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به اینکه در دوران جنگ تنها یک سرباز ساده در لشکر ۴۲ قدر بوده، گفت از همان سال ۹۱ مسئولیت آغاز پروژه تاریخ شفاهی را برعهده داشتهاند. او با تأکید بر اینکه مهندسی رزمی باید به عنوان یک نیروی رزم شناخته شود، افزود: «همانگونه که واحد تخریب امروز نیروی رزمی محسوب میشود، مهندسی رزمی نیز باید رسماً در چهارچوب رزم قرار گیرد.»
سردار همتی همچنین به فعالیت گسترده امروز مهندسی در حوزه ساخت تونلها، شهرهای زیرزمینی، خطوط مرزی و پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت بخش قابل توجهی از توان مهندسی کشور در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نمایان شد. او از تهیه چهل قسمت مستند تلویزیونی درباره مهندسی رزمی خبر داد و حمایت کامل معاونت مهندسی سپاه از ادامه پروژه را اعلام کرد.
سپس امیر سرتیپ غلامرضا جانگداز از پیشکسوتان مهندسی رزمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به وجود تحریف در منابع خارجی، گفت: «کتابی فرانسوی درباره جنگ ایران و عراق نوشته شده که در آن نهایت بیانصافی نسبت به مهندسی رزمی ایران صورت گرفته و من اکنون در حال ترجمه و اصلاح آن هستم.»
او با بیان نمونههایی از اقدامات عظیم مهندسی رزمی—از جمله مینگذاری و مینروبی گسترده، ساخت قرارگاههای بزرگ زیرزمینی و احداث پل پیامپی ۳۸۰ متری روی کارون—تأکید کرد که مهندسی رزمی در بسیاری از عملیاتها شاهکارهایی خلق کرده که اگر ثبت نشوند در آینده فراموش خواهند شد.
جانگداز همچنین روایتهای دقیقی درباره گستره میدانهای مین عراق، هزینههای مینگذاری، وضعیت مینها پس از جنگ و نقش مهندسی رزمی ارتش در پاکسازیها بیان کرد.
در پایان مراسم، با تجلیل از پیشکسوتان و فرماندهان مهندسی رزمی، مجموعه سهجلدی «تاریخ شفاهی مهندسی رزمی» شامل کتابهای مهندسین خاکی، جنگ آب و هندسه نبرد از تازه های نشر سرو موره ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی شد.
این آثار به کوشش عباس حیدریمقدم و محمدرضا مشفقیخامنه و با اهتمام واحد تاریخ شفاهی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهیه شده و حاوی روایتهای دستاول از فرماندهان و نیروهای مهندسی رزمی سپاه، ارتش و جهاد در دوران دفاع مقدس است.
