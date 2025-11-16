چهارمین دوره طرح «خاتم» در مازندران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «رقیه رحمانی» امروز یکشنبه، 25 آبان 1404 در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه سلامت همهجانبه زنان و دختران سرمایهای تعیینکننده برای پیشرفت جامعه است، اظهار کرد: این سرمایه ارزشمند در برابر پیچیدگیهای زندگی امروز نیازمند مراقبت و حمایت است.
وی با بیان اینکه توانمندسازی زنان و دختران در حوزه خودمراقبتی مهمترین راهکار حفظ سلامت آنان است، افزود: طرح «خاتم» با هدف افزایش آگاهی و مهارتهای روانی-اجتماعی، در راستای رسالت بهزیستی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی طراحی و اجرا شده است.
سرپرست بهزیستی مازندران با تشریح اهداف این طرح گفت: طرح خاتم با محوریت کرامت انسانی، در پی ارتقای سواد سلامت اجتماعی و سواد رسانهای بانوان و دختران ۱۳ تا ۴۰ سال است و تلاش میکند با ایجاد شبکه ارتباطی میان نوجوانان، والدین، جوانان، زنان و متخصصان، زمینه رشد عزتنفس، خودشکوفایی و ارتقای دانش آنان را فراهم کند.
رحمانی افزود: هدف نهایی این طرح، تقویت استقلال، خودباوری و توان احقاق حقوق مادی و معنوی زنان و دختران است تا بتوانند با کنترل مؤثرتر بر محیط زندگی، در برابر آسیبهای اجتماعی ایمن شوند.
وی ارتقای تابآوری، دانش و آگاهی گروه هدف را از اهداف اختصاصی طرح عنوان کرد و گفت: این برنامه در راستای تربیت نسل سالم و توانمند و کاهش آسیبهای روانی–اجتماعی، بهویژه در میان نوجوانان، اجرا میشود.
رحمانی مشارکت فعال جامعه و بهویژه نوجوانان را کلید موفقیت برنامههای پیشگیرانه دانست و تصریح کرد: تجربه نشان میدهد ظرفیتسازی برای جلب مشارکت مخاطبان، اثربخشی اقدامات را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
به گفته وی، تأثیرپذیری نوجوانان از همسالان نیز فرصت مناسبی برای ترویج پیامهای پیشگیرانه و شناسایی مسائل اولویتدار فراهم میکند.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران در پایان اعلام کرد: چهارمین دوره طرح «خاتم» از ابتدای آبانماه و با مشارکت بیش از ۴۰ تسهیلگر آموزشدیده آغاز شده و امسال بهصورت داوطلبانه و با همکاری اداره فوریتهای بهزیستی استان برای بیش از هزار زن و دختر مازندرانی در حال اجراست.
