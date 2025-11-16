نمایشگاه «حریم یاس» در رشت برپا شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بتول مهرگان» معاون امور بانوان و خانواده بسیج اساتید استان گیلان و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان امروز یکشنبه، 25 آبان 1404، اظهار کرد: حجاب نماد پایبندی به ارزشهای والای انسانی و الهی است.
وی افزود: نوع پوشش، جلوهای از باور درونی، شخصیت اجتماعی و میزان تعهد فرد نسبت به ارزشهای فرهنگی جامعه به شمار میرود.
مهرگان با اشاره به اینکه یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه «حریم یاس» ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در میان دانشجویان است، تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای گفتوگو، همافزایی و بازخوانی مفهوم حجاب در جامعه امروز فراهم کرده و دانشجویان با حضور در غرفههای مختلف، با ابعاد معرفتی، فرهنگی و هنری این موضوع آشنا میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت هوشیاری فرهنگی در برابر جنگ نرم دشمنان گفت: امروز یکی از برنامههای اصلی دشمن، ترویج بیحجابی و تغییر ذائقه فرهنگی جوانان است؛ هدف آنها تضعیف بنیان خانواده و ضربهزدن به هویت اسلامی جامعه ایران است.
معاون امور بانوان و خانواده بسیج اساتید استان گیلان خاطرنشان کرد: تبیین علمی و هنرمندانهی مفهوم حجاب، بهترین راه مقابله با این توطئهها و زمینهساز مصونیت فکری و فرهنگی نسل جوان است.
