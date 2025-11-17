پاکستان ادعای کشته شدن سرکرده داعش را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «زلمی خلیل‌زاد» دیپلمات آمریکایی در مطلبی که شب گذشته در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، مدعی شده بود که یک «فرمانده ارشد داعش خراسان» با نام برهان مشهور به «زید» در منطقه اخترآباد ایالت پنجاب پاکستان کشته شده است.

بر اساس اعلام رسمی وزارت اطلاع رسانی پاکستان این ادعا نادرست بوده و اصل حادثه نه در اخترآباد، بلکه در تاریخ ۲ مارس در منطقه حبیب‌آباد از توابع شهرستان قصور رخ داده است.

طبق این توضیحات مرگ برهان هیچ ارتباطی با عملیات ضدتروریسم نداشته و وی در نتیجه یک اقدام جنایی مرتبط با سرقت، دزدی یا اختلافات شخصی کشته شده است و پرونده این حادثه نیز در تاریخ ۶ مارس در کلانتری منطقه صدر پتوکی ثبت شده است.

در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است، برهان همراه با خانواده خود در نزدیکی بازار میوه حبیب‌آباد زندگی می‌کرده و هیچ مستندی وجود ندارد که وابستگی او را به داعش خراسان یا فرمانده بودنش ثابت کند.

مقام‌های پاکستانی همچنین تأکید کردند، بر اساس ارزیابی‌های معتبر امنیتی، داعش خراسان هیچ‌گونه حضور یا شبکه‌ای در استان پنجاب ندارد و ادعای مطرح شده از سوی خلیل‌زاد باعث ایجاد برداشت نادرست درباره فعالیت این گروه در پاکستان شده است.

