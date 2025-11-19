برگزاری سوگواره «یاس نبوی» در ۴۹۵ بقعه متبرکه گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «اسماعیل تدینی» امروز چهارشنبه، 28 آبان 1404 در گفت‌وگویی اظهار کرد: برنامه‌ها همزمان با ایام فاطمیه، از اول تا پنجم آذرماه با حضور مبلغان بومی و غیربومی در بقاع متبرکه و امامزادگان استان برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به اعزام و استقرار ۱۳۲ مبلغ دینی برای تبیین سیره نورانی حضرت زهرا(س) و ترویج فرهنگ مقاومت اسلامی، افزود: در قالب این سوگواره، مجموعه‌ای از فعالیت‌های عبادی، فرهنگی و آموزشی در سراسر استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: برنامه‌ها شامل اقامه نماز جماعت در ۱۳۲بقعه متبرکه، برگزاری همایش «رهروان یاس نبوی» در بیش از ۲۵ بقعه، اجرای مراسم شام غریبان در ۴۰ بقعه، اطعام عزاداران در ۸۰ بقعه متبرکه برگزار می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه محصولات فرهنگی در ۳۰ بقعه متبرکه به‌منظور معرفی آموزه‌های فاطمی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام تدینی همچنین اظهار داشت: فضاسازی محیطی، پخش مداحی، برپایی ایستگاه های صلواتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع از جمله اقدامات تدارک دیده‌شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان تاکید کرد: در روز شهادت حضرت زهرا(س)، اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی در 50بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود. مدیرکل اوقاف گیلان گفت: هدف از برگزاری این سوگواره، پاسداشت مقام والای حضرت زهرا(س) و تقویت پیوند معنوی مردم با بقاع متبرکه و ارزش‌های اسلامی است.

