دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای حضور باشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام 

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ملت شهید پرور ایران اسلامی، برای حضور باشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر ۳۰۰ شهید گمنام در سراسر کشور و ۱۰۰ شهید گمنام در تهران دعوت کرد.

در این اطلاعیه دعوت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز شهادت کوثر رسالت، صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)، موعد تجلی حماسه ملی و مکتبی ایران اسلامی و تمثیلی رفیع از پیوند ناگسستنی آرمان دفاع از حریم ولایت با قله شهادت است. حقیقت گمنامی، موهبتی است که در قاموس فرهنگ ایثار، بالاترین معیار منزلت است و ثمره آن، امنیت راهبردی، اقتدار ملی و سکینه کنونی جامعه ایرانی است که جملگی مرهون همت والای شهیدانی است که حیات خویش را فدیه اعتلای نهال انقلاب اسلامی و صیانت از حدود ارزش‌های الهی ساختند.

در شرایط حساس کنونی که استکبار جهانی و جریانات منطقه‌ای با فتنه‌های رسانه‌ای و عملیات روانی، در صدد تخریب اراده ملت هستند، شهدا، تذکاری حیاتی به راهبرد اصیل مقاومت و پایداری‌اند. پیوند روحی شهدای گمنام با مظلومیت شهدای جبهه مقاومت، موید اتحاد مقدس و لزوم استمرار مجاهدت در برابر سیطره‌طلبی است و تجدید میثاق با شهدا استحکام‌بخش عزم ملی برای تحقق افق‌های آرمانی نظام خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از ملت شریف، آگاه و شهیدپرور ایران اسلامی، دعوت می‌نماید تا با حضور منسجم در این آیین عظیم، بر استمرار حرکت پر افتخار مقاومت و عزت ملی تأکید ورزند. آیین تشییع ۳۰۰ شهید گمنام در سراسر کشور و ۱۰۰ شهید در تهران، صبح روز دوشنبه سوم آذر ماه، رأس ساعت ۸ صبح، از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران به سوی معراج شهداء و مراسم شب وداع با پیکرهای مطهر، پیش از تشییع، در محل «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» اجرا خواهد شد.

