به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

هفته بسیج، یادآور روزهایی است که ایمان، اخلاص و روحیه‌ی ایثار، در قامت جوانان این سرزمین تجلی یافت و بسیج به سان مدرسه‌ای شکوهمند، فرهنگ مقاومت و خدمت را در تاریخ ایران اسلامی ماندگار ساخت.

بسیج تنها یک نهاد نیست بلکه مکتبی است که در آن عشق به خدا، وفاداری به میهن و خدمت به مردم در هم آمیخته و الگویی جاودانه برای تمامی نسل‌ها پدید آورده است.

تاریخ گواهی می دهد که بسیجیان عزیز در هر عرصه‌ای که نیاز کشور بوده حضور فعال داشته اند. در میدان دفاع با جانفشانی؛ در عرصه‌ی علم با اندیشه و قلم؛ در میدان اقتصاد، با کار و تولید؛ و در عرصه‌ی فرهنگ، با بصیرت و روشنگری.



این هفته فرصت مغتنمی است برای گرامیداشت یاد و خاطره همه‌ی غیور مردان و شیر زنانی که با روحیه‌ ای بسیجی، در سخت‌ترین شرایط، چراغ امید را برای همگان روشن نگاه داشتند و اکنون نیز با انگیزه ای مضاعف، در سنگرهای جدید علم، فناوری، فرهنگ، خدمات اجتماعی و بسیاری عرصه های دیگر، کشور را در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار داده اند.



اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، ایثارگران و بسیجیان غیور این نهاد خدمتگزار، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی(ره) را به یکایک فرماندهان، آحاد کارکنان و بسیجیان مؤمن، متعهد و شجاع سراسر کشور تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای این عزیزان توفیق روز افزون تحت عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت می نمایم.



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر

