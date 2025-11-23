۶۹ هزار و ۷۵۶ شهید و حدود ۱۸۰ هزار زخمی؛ آخرین آمار از غزه/ تشییع پیکرها در میان اندوه و تنهایی + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۹ هزار و ۷۵۶ نفر به شهادت رسیده‌اند.

طبق گزارش خبرگزاری شهاب، همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۹۴۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۲۳ شهید به بیمارستان منتقل شده است. ۲۱ نفر به تازگی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند. همچنین در این مدت ۸۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

طی چند روز گذشته نیز حملات هوایی وحشیانه اسرائیل بیش از ۲۰ شهید برجای گذاشت، و مراسم تشییع این شهدا - که بیشتر آنها زن و کودک بودند - در میان غم و اندوه در غزه برگزار شد.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۳۳۹ نفر به شهادت رسیده و ۸۷۱ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۵۷۴ شهید نیز از زیر آوار خارج شده اند.

