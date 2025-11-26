به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با چهل و ششمین سالگرد گرامیداشت هفته بسیج، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با جمعی از بسیجیان قوه قضاییه دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار، ضمن برشمردن اوصاف و شاخصههای بسیجیان، اظهار کرد: بسیج شجره طیّبه و درخت تنومند و پرباری است که امروز از مرزهای ایران اسلامی فراتر رفته است و طلایهدار مقابله با استکبار و مستکبرین در عالم شده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به فراگیری تفکر بسیجی در جامعه ایران اسلامی گفت: بسیج مختص و منحصر به یک قشر و طبقه خاص نیست؛ بسیج متعلق به همه ملت است و آحاد مردم از تفکر و اَعمال حَسنه بسیجیان بهرهمند و مُستفیض میشوند. حتی افرادی که ممکن است با تفکر بسیجی و دینی اُنس و الفت نداشته باشند، از خدمات بسیجیان به جامعه بهرهمند و محظوظ میشوند؛ در رخدادها و حوادث مختلف، این بسیجیان هستند که پا به میدان و معرکه میگذارند و به مردم و مسلمین خدمت بی منت روا میدارند.
وی با اشاره به آرمانگرایی توأم با عقلانیت بسیجیان تصریح کرد: بسیج و بسیجیان آرمانگرا هستند، اما این آرمانگرایی را با عقلانیت و تدبیر تلفیق میکنند. بسیجیان در دنیایی که مستمراً در حال تحول و تطوّر است، تمام همت خود را معطوف به آن میکنند که بر علم خود و بر تقوای خود بیفزایند. بسیجیان در حوزه مجهز شدن به فناوریهای روز نیز کوشا هستند و در این عرصه منفعلانه رفتار نمیکنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با انتقاد از رواج واژگانی مجعول و بیمایه نظیر «تندرو»، «کُندرو» و ... در ادبیات سیاسی کشور بیان داشت: واژهها و عبارتهایی نظیر «تندرو» و «کُندرو» را ابداع کردهاند؛ ما نباید خودمان این واژگان مجعول و غیرواقعی را توسعه دهیم؛ تندروی و کندروی معنایی ندارد؛ جلو افتادن از امام غلط، عقب افتادن از امام هم غلط است. وقتی فردی در هر شرایطی اعم از جنگ و صلح و فتنه، به وظایف و تکالیف خود عمل میکند و اهل تدیّن و انقلابیگری و مقاومت در راه حق است و ایضاً عاقلانه رفتار میکند، او بسیجی است؛ چنین فردی در حزب الله است و حزباللهی است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: بسیجی مؤمن و متدیّن است؛ عاقل و انقلابی است؛ یارِ مظلوم و خصمِ ظالم است؛ مخلص و پرتلاش است؛ در راه حق سختیها را تحمل میکند و اهل مقاومت و استقامت است؛ اینها شاخصههای یک بسیجی است؛ اینها ویژگیهایی است که در تمام دنیا، بسیجیان ما را بدانها میشناسند؛ بنابراین تندروی و کندروی معنایی ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه سرمایه اصلی قوه قضاییه قضات و کارکنان آن هستند، گفت: بسیجیان فعال در قوه قضاییه که تعدادشان به رقم قابل توجه ۱۷ هزار میرسد، میتوانند نقش بیبدیلی در ارتقاء سطح کیفی کارکنان قضایی در شئون مختلف ایفا کنند.
رئیس دستگاه قضا ضمن برشمردن حیطههایی که در آنها، بسیجیان قوه قضاییه میتوانند منشأ اثر باشند، افزود: ما در قوه قضاییه درصدد شناسایی و جذب نیروهای جوان، نخبه و متعهد هستیم؛ در اینجا، بسیجیان دستگاه قضا میتوانند منشأ اثر باشند.
وی ادامه داد: در حوزههای دیگری نظیر ارتقاء اخلاق حرفهای، توسعه و بسط حُسن رفتار با ارباب رجوع و صیانت از مجموعه نیز بسیجیان قوه قضاییه میتوانند پیشرو و طلایهدار باشند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تکریم بیش از پیش مردم و مراجعان به مراکز قضایی برای ما یک اصل اولویتدار است؛ در این عرصه خطیر، بسیجیان کمککار ما باشند؛ در حوزه بسیار مهمِ صیانت از مجموعه قضایی و صیانت از فرد فرد کارکنان قضایی نیز بسیجیان یار و یاور ما باشند. ما معتقدیم که لغزش هر فردی در هر دستگاهی زیانبار و تأثرآور است، اما این زیان و تأثر برای لغزش فردی که عضوی از قوه قضاییه است، مضاعف است؛ فلذا در این وادی مهم، بسیجیان با تمام توان به میدان بیایند و ما را یاری کنند تا صیانتمان از مجموعه و کارکنان، دوچندان شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به تکلیف قوه قضاییه در حوزه گسترش عدالت و نقش بسیجیان در این عرصه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از وظایف و مأموریتهای اصلی ما در قوه قضاییه، گسترش عدالت است؛ تکلیف ما، بسط و گسترش عدالت است و این امر صرفاً منحصر به آرای صادره از جانب محاکم و مراجع ما نیست، بلکه ما موظفیم عدالت را در همه ساحتها و شؤون گسترش دهیم؛ در این عرصه مهم نیز بسیجیان میتوانند کمککار و یاور ما باشند. بسیجیان فعال در قوه قضاییه نیز در حوزه گسترش عدالت در خودِ دستگاه قضا، کوشا و فعال باشند؛ اگر ما نتوانیم عدالت را در مجموعه خودمان گسترش دهیم، ممکن است در بسط عدالت در جامعه نیز توفیق نیابیم.
