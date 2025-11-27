دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم تهران برای شرکت در اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای از تمامی بانوان و خانواده‌های تهرانی می‌کند تا در همراهی با نهضت صیانت از خانواده، پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب در «اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی» شرکت نمایند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

عفاف، حجاب و حیا، سه حقیقت قرآنی رکن‌آفرین و هویت‌بخش در فرهنگ حیات‌ساز اسلامی و از برجسته‌ترین شاخصه‌های مکتب انسان‌ساز اسلام‌اند. حقایقی که پاسداشت آن‌ها ضامن اعتلا و ارتقای حیات فردی و اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان امت اسلامی در برابر صنعت فرهنگ مستهجن و نمایشگری تمدن مادی و مبتذلِ غرب است.

کلان‌گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه پوشش و سبک زندگی دینی، بر استقرار و تثبیت انگاره گفتمانی عفاف و حجاب به‌عنوان اصلی‌ترین آموزه فرهنگی جامعه اسلامی استوار است و تضعیف آن، به معنای کاستن از حضور عزتمندانه بانوان در صحنه‌های اجتماعی و مخدوش ساختن موازنه مواجهه با تمدن فرساینده غربی خواهد بود.

در این مسیر، حرکت‌های جمعی و آیینیِ مؤمنانه برای پاسداشت حجاب و حریم عفاف، نمودی روشن از ایستادگی فرهنگی و مقابله با جریان‌های اباحه‌گر و پروژه‌های جنگ ترکیبی دشمن علیه بنیان خانواده به‌شمار می‌آید.

بر همین اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تمامی بانوان و خانواده‌های تهرانی دعوت می‌کند تا در همراهی با نهضت صیانت از خانواده، پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب در «اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی» که با هدف نمایش وحدت اجتماعی حول ارزش متعالی حجاب، روز جمعه ۷ آذرماه، از ساعت ۱۴:۳۰ در چهار راه حضرت ولیعصر (عج) تهران برگزار می‌شود حضور یابند.

از عموم بانوان و خانواده‌های ارجمند دعوت می‌شود با حضور مؤمنانه و یکپارچه خود، برگ دیگری از حماسه صیانت فرهنگی ملت ایران را رقم بزنند.

