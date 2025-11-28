پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سردار حاجی زاده

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نوه شهید حاجیزاده که چند جزء از قرآن را حفظ کرده بود، نامهای را به همراه یک قرآن برای رهبر معظم انقلاب فرستاد که ایشان به آن پاسخ دادند.
حضرت آیت الله خامنه ای پاسخشان به این دختر نوجوان را در صفحه اول این قرآن نوشتهاند که به این شرح است:
«دختر عزیز! توفیق حفظ قرآن بر شما مبارک باشد.
به ترجمه هم نگاه کنید. نماز و حجاب و گوشکردن حرف پدر و مادر و خوب درسخواندن سفارشهای من برای سالهای آینده شما است.
قرآن کریم را خوب حفظ کنید. موفق باشید انشاءالله»
..............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما