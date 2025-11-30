پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «غلامرضا سلیمانی» در پی سخنرانی تلویزیونی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیامی را خطاب به معظمله صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیراست:
بسم الله الرحمن الرحیم
و اُخرَی تُحِبّونَهَا نَصرٌ مِنَ اللهِ و فَتحٌ قَریبٌ
محضر مبارک رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای عزیز (مد ظله العالی)
رهبر عزیزتر از جانمان:
صمیمانه ترین سلام و درود خیل عظیم بسیجیان ایران مقتدر اسلامی نثار وجود مبارکتان.
و سلام و درود به روح مقدس و ملکوتی بنیانگذار عظیم الشأن نظام مقدس جمهوری اسلامی، مؤسس شجره طیبه بسیج مستضعفین حضرت امام روحالله ( رحمت الله علیه)
اماما:
با تقدیر و سپاس از الطاف حضرت مستطاب عالی و پیام روح بخش و جان افزایتان، طول عمر و بقاء سلامتی وجود پر خیر و برکتتان را تا ظهور دولت یار از محضر حضرت ربوبیت خواستاریم.
فرمایشات نورانی و امیدبخش، اقتدار افزا و سرشار از محبت حضرتعالی در هفته مبارک شجره طیبه بسیج از کانون قدرت و مظهر مقاومت دیگر بار افقهای نو و تازهای را در پیش رویمان گشود. فرزندان بسیجی حضرتتان ضمن تجدید میثاق با آن امام پرصلابت، شجاع و دلسوز ملک و ملت تا آخرین نفس و آخرین قطره خونمان از انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران اسلامی دفاع نموده و در تمامی عرصههای مورد نیاز به ویژه خدمت به مردم عزیزمان با تمام توان تلاش مینماییم.
به حول قوه الهی با پیوند عمیق و ناگسستنی با مردم و متنعم بودن از چشمهسار زلال ولایت و تبعیت از فرامین مطاع امام عزیزمان پیش قراولان تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینه ساز ظهور یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشیم.
و الامر الیکم
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین
............
پایان پیام/ 218
نظر شما