به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آخرین اقدامات کمیسیون‌های ۹ گانه و کارگروه‌های پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین بررسی شد.‌



در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان کمیسیون‌ها و کارگروه‌های پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین و همچنین تعدادی از اعضای ستاد اجرایی کنگره به‌صورت حضوری/وبیناری در قم برگزار شد، عناوین کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها و همچنین موضوعات مهم برای طرح در این‌ همایش بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در این نشست با تأکید بر اهتمام جدی همه دست‌اندرکاران برای برگزاری موفق این کنگره گفت: رویکردهای اصلی برنامه اربعین ۱۴۰۵ بر پنج اصل:

۱. زمینه‌سازی برای تشکیل امت اسلامی

۲. زمینه‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی

۳. حمایت از مقاومت اسلامی ۴. جهانی‌تر شدن اربعین

۵. حفظ مردم‌پایه بودن حرکت اربعین و محوری بودن مواکب در اجرای برنامه‌های فرهنگی استوار خواهد بود که باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه حاضران نظرات خود را به منظور بهتر برگزار شدن این رویداد مهم اربعینی اعلام کردند.

شایان ذکر است پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین به همت ستاد فرهنگی ایران و عراق از ۲۵ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۴ و با حضور حدود ۳۰۰ میهمان داخلی و خارجی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.



