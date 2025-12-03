به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روز ۲۶ آذر میزبان «جایزه جهانی امام خمینی(ره)» از مهمترین رویدادهای فکری و فرهنگی سال خواهد بود.
این رویداد با هدف ترویج و پاسداشت اندیشهها، ارزشها و مسیر فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار میشود.
این جایزه بینالمللی، با تأکید بر نشر و تعمیق افکار امام خمینی(ره)، تلاش دارد پژوهشگران، فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را که در جهت گفتمانسازی و تولید آثار اثرگذار فعالیت کردهاند، مورد تشویق و حمایت قرار دهد.
جایزه جهانی امام خمینی(ره) نمادی از احترام به میراث فکری و معنوی ایشان و فرصتی برای گسترش تعاملات بینالمللی، همافزایی علمی و فرهنگی و ارائه الگوهای الهامبخش به نسلهای آینده به شمار میرود.
این رویداد به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور بیش از ۲۰ اندیشمند و پژوهشگر خارجی از ۱۳ کشور جهان و جمع زیادی از محققان و فرهیختگان داخلی، همراه با حضور شخصیتهای برجسته فرهنگی و سیاسی، در محل اجلاس سران در تهران برگزار خواهد شد.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما