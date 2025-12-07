به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مناسبت روز دانشجو پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

فرا رسیدن روز دانشجو را به آحاد دانشجویان پرشور و فهیم ایران اسلامی و همچنین استادان، اندیشمندان و فرهیختگان افتخار آفرین ایران عزیز که روشنایی مسیر آینده کشور هستند، صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

رخدادهای این روز فرخنده در حافظه تاریخی ایرانیان، یادآور نقش راهبردی و تاریخی دانشگاه و دانشجویان در شکل‌دهی به هویت علمی، اجتماعی و سیاسی ایران معاصر و پیوند عمیق آنان با انقلاب اسلامی است. دانشگاه طی چهار دهه گذشته با تقدیم پنج هزار شهید دانشجو در مسیر عزت استقلال و امنیت ملی کشور، جایگاه خود را به‌عنوان همراه وفادار انقلاب و نظام اسلامی به ویژه سپاه مقتدر مردمی تثبیت کرده است. پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز دانشجو

امروز بخش مهمی از سرمایه انسانی سپاه را دانشجویان نخبه و فارغ‌التحصیلان توانمند تشکیل می‌دهند؛ سرمایه‌ای عظیم که ستون فقرات اقتدار ملی و پیشرفت فناورانه کشور بر آن استوار است. این توان علمی و مدیریتی، مرهون تلاش استادان و فرهیختگانی است که نسلی مؤمن، خلاق و وطن‌دوست را پرورش داده‌اند.

سپاه تولید علم را شریان حیاتی خود می‌داند و در حوزه‌های موشکی، پهپادی، دریایی، مخابراتی، عمرانی و جنگ شناختی، دستاوردهای راهبردی خود را بر پایه پیوند دانشگاه و سپاه بنا کرده است. دشمنان کوشیده‌اند میان دانشگاه و انقلاب فاصله بیندازند، اما دانشگاه ایرانی با هویت اسلامی–ایرانی و روحیه مسئولیت‌پذیری، نقادانه و دلسوزانه در مسیر تقویت توان ملی حرکت می‌کند.

سپاه به تاسی از رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) دانشگاه را پایگاه هویت ملی و اسلامی و جوانان را شناسنامه هویت ایرانی می‌شناسد و بر گسترش کرسی‌های آزاداندیشی، گفت‌وگوی علمی و پژوهش‌های راهبردی تاکید می‌کند. نقد علمی و گفت‌وگوی کارشناسانه را محرک تحول و ارتقای سازمانی می‌داند و خود را موظف به پاسخگویی شفاف در چارچوب مصالح ملی می‌شمارد.

درس بزرگ جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران آن است که برتری در عصر جدید تنها با تجهیزات حاصل نمی‌شود، بلکه ترکیب دین و دانش بعنوان پیشران های اصلی و پشتوانه شکل گیری ترکیب فناوری، تحلیل، روایت‌سازی و مقاومت ملی است که قدرت حقیقی را می‌سازد. در این نقطه، رسالت دانشگاه و دانشجو در پیشتازی در فهم علمی تحولات، شناخت جنگ شناختی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در امنیت ملی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، معنا می یابد.

ایران سرافراز هر زمان که دولت، ملت، دانشگاه و نیروهای مسلح در یک خط و صف واحد حول محور ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی ) گرد هم می آیند، از سخت‌ترین آزمون‌ها عبور کرده و عقب نشینی خفت بار را به دشمن تحمیل کرده است.

باگرامی‌داشت این روز خجسته و الهام بخش، موفقیت و سرافرازی جامعه دانشگاهی و دانشجویان فرهیخته و مصمم کشور در مسیر پیشبرندگی ایران قوی و تحقق تمدن نوین اسلامی را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.



پایان پیام


