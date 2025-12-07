کویت تابعیت شیخ طارق سویدان را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه رسمی کویت حکم جدیدی را منتشر کرد که بر اساس آن، تابعیت شیخ «طارق محمد الصالح السویدان» از شیوخ طرفدار جریان اخوان المسلمین لغو می‌شود.

در این حکم که از سوی «قصر السیف» صادر و به امضای شیخ «مشعل الأحمد الصباح» امیر کویت رسیده آمده است که بر اساس پیشنهاد معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور، و با موافقت هیئت وزیران، مقرر شد تابعیت کویتی از طارق محمد الصالح السویدان و هر فردی که تابعیت خود را از طریق وابستگی به او کسب کرده باشد، سلب شود.

در متن فرمان تأکید شده است که معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور مسئول اجرای این فرمان است و این حکم از تاریخ صدور لازم‌الاجرا بوده و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

اگرچه در فرمان صادر شده ماده قانونی مورد استناد برای لغو تابعیت سویدان ذکر نشده، اما کویت پیش‌تر اعلام کرده بود که لغو تابعیت معمولاً در مواردی اعمال می‌شود که فرد تابعیت را از طریق تقلب به دست آورده باشد، مرتکب جرم یا اقدامی تهدیدکننده امنیت و نظام کشور شده باشد، یا دلایل کافی درباره فعالیت او علیه ساختار حکومتی وجود داشته باشد.

کویت همچنین پیش‌تر تابعیت افرادی را به دلیل دارا بودن تابعیت کشورهای دیگر لغو کرده بود.

در دو سال گذشته، مقام‌های کویتی تابعیت ده‌ها هزار نفر از جمله عالمان دینی، فرماندهان امنیتی، دانشگاهیان و شخصیت‌های عمومی را لغو کرده‌اند.

