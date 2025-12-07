به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در آیین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارف قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که پیش از ظهر امروز در سالن همایشهای حرم مطهر امامزاده سید علی(ع) برگزار شد ضمن عرض تبریک سالروز میلاد حضرت زهرای مرضیه(س) و اظهار ارادت به ساحت مقدس ایشان، به تحلیل وقایع اخیر منطقه بر مبنای آیات الهی پرداخت.
وی با تاکید بر رهبری حکیمانه حضرت آیتالله العظمی خامنهای، به شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا در نبرد اخیر اشاره و اظهار کرد: اینها نتوانستند در جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی را از صفحه روزگار پاک کنند. حرکت معکوس شد و دنیا میگوید رژیم صهیونیستی و آمریکا، دو قدرت هستهای، مقابل ایران شکست خوردند و این شکست را ما با چشم دیدیم.
همآوردی امروز جبهه حق و باطل در آیینه سوره حشر
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، وقایع اخیر را منطبق بر پیشبینیهای قرآن کریم دانست و گفت: قرآن این موارد را دقیقاً پیشبینی کرده است. یکی از سور قرآن، سوره حشر است که در آن جریان بنینضیر و پیامبر گرامی اسلام (ص) مطرح شده است.
خاموشی با تشریح وقایع سوره حشر، به شباهت رفتار منافقین آن زمان با منافقین و سلطنتطلبان این زمان اشاره کرد و افزود: آن زمان منافقین به یهود بنینضیر وعده دادند که اگر شما بیرون بروید، ما هم بیرون میرویم و اگر بجنگید، ما هم میجنگیم. همین پیامی که سلطنت طلبان و منافقین این زمان گفتند و به رژیم صهیونیستی گفتند الان موقع زدن ایران است... اما قرآن میفرماید: «إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ» چون منافقان نزد تو آیند، می گویند: گواهی می دهیم که تو بی تردید فرستاده خدایی. و خدا می داند که تو بی تردید فرستاده اویی، و خدا گواهی می دهد که یقیناً منافقان دروغگویند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، ترس شدید دشمنان از ملت ایران را یادآور شد و گفت: خداوند در آیه 13 سوره مبارکه حشر میفرماید «لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِی صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَ» بدانید دشمن از شما خیلی بیشتر میترسد؛ امروز هم باید از خود بپرسیم چرا این ترامپ ملعون هر روز نام شهید عزیز ما سردار سلیمانی را میبرد؟ معلوم است که هیچ شبی خواب ندارد، مگر با یاد و نام این شهید بزرگوار. چرا صهیونیستها هر روز نام سران مقاومت را میبرند که ما زدیم؟ مفهومش این است که اینها بسیار قدرتمند حرکت کردهاند.
لزوم اهتمام به تقوای اجتماعی و نقشه راه گام دوم انقلاب
حجت الاسلام والمسلمین خاموشی با اشاره به آیه هجدهم سوره حشر بیان کرد: اصل تقوای قابل اشاره در این آیه، تقوای اجتماعی است. تقوای اجتماعی چیست؟ رهبر معظم انقلاب برای من و شما بعد از چله دوم انقلاب، بیانیه گام دوم را قلمی کردند و فرمودند اگر ایران بخواهد پیشرفت کند، این اثر را پیگیری کند. بر من و شما فرض است که رهبر انقلاب جهتدهی را به ما مکتوب کرده است.
وی افزود: عبارت «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» در این آیه که در ادامهش میفرماید «اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» مفهومش این است که شما وظیفهتان آن است که بر اساس محور و جاده ترسیمی هدایت قرآنی، بر اساس ولایت توقیفی خدا حرکت کنید. لقد چه برنامهای برای آیندهتان دارید؟
پیروزی یمن در مقابل آمریکا برخاسته از ادبیات قرآنی است
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در پایان، بر لزوم آشنایی و عمل به فرمان ولیّ امر و اطاعت محض از آن تأکید کرد و موفقیتهای جبهه مقاومت را مرهون همین فرهنگ دانست: اگر این آشنایی با قرآن و کلام وحی در جهان پیشرفت نکرده بود، امروز یمنیها مقابل آمریکا قد برافراشته نمیکردند و نمیگفتند ما اگر قیام نکنیم پاسخ خدا را نداریم بدهیم. اگر دفاع از مردم غزه نکنیم، پاسخ خدا را نداریم بدهیم. این ادبیات، ادبیات محض قرآنی است، ادبیات دیگری نیست... انشالله با فرمان ولی و با اطاعت از ولی، در جنبههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، مقاومتی و اقتصادی بتوانیم ایران را بر قله بنشانیم و در مقابل نظام سلطه استقامت کنیم و پیروز شویم.
وی در پایان، با اشاره به پیشنهادهای هیئت داوران این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: ان شاءالله برنامهریزی کنند، پیشنهاد دهند و ما هم اجرا خواهیم کرد تا بتوانیم شاخههای متنوعی را در این مسابقات برقرار کنیم و روزی را مشاهده خواهیم کرد که این آشنایی با قرآن و کلام وحی مقدمه ظهور حضرت باشد.
