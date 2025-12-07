به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه تنش‌های بین دولت ارمنستان و کلیسای حواری ارمنی که از ماه مه آغاز شده، مقامات ارمنستان روز پنج‌شنبه «آرشاک خاچاتریان»؛ رئیس دفتر کلیسا و از نزدیک‌ترین مشاوران رهبر کلیسای حواری ارمنی، بازداشت کردند. دادستانی این کشور به نقل از رسانه‌های محلی، او را به جرمی مرتبط با مواد مخدر متهم کرده است. قاضی دادگاه در ایروان روز جمعه حکم بازداشت موقت دو ماهه صادر کرد. وکیل خاچاتریان این اتهام را «پوچ و بی‌اساس» خواند.

بازداشت خاچاتریان، چهارمین بازداشت یک اسقف طی شش ماه اخیر محسوب می‌شود و به عنوان اقدامی علیه رهبر عالی‌رتبه کلیسای حواری ارمنی، «کاتولیکوس گارگین دوم» (۷۴ ساله)، تعبیر شده است. خاچاتریان ۵۳ ساله از سال ۲۰۰۱ به عنوان رئیس دفتر کاتولیکوس فعالیت داشته و از نزدیک‌ترین همراهان اوست.

نخست‌وزیر نیکول پاشینیان اواخر ماه مه خواستار استعفای رهبر کلیسا شد و او را به نقض سوگند مذهبی و داشتن فرزند متهم کرد. کلیسا این اتهامات را «کمپین سیاسی و ضد کلیسا» خوانده و رد کرده است. تنش‌ها بین دولت و کلیسا از سال ۲۰۲۰، پس از درخواست استعفای نخست‌وزیر توسط رهبر کلیسا، ادامه دارد.

رهبر کلیسای حواری ارمنی در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد و برای روز چهارشنبه هفته آینده جلسه فوری سه روزه‌ای از رهبران کلیسا برنامه‌ریزی کرده تا تحولات اخیر و مسائل داخلی کلیسا را بررسی کند. پیش‌تر ده تن از بیش از پنجاه اسقف به‌طور علنی خواستار کناره‌گیری او شده بودند و برخی از آن‌ها با اتهامات فساد یا نقض سوگند روبه‌رو هستند.

