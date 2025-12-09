به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مجید دوهندو» رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان امروز سهشنبه، 18 آذر 1404 در نشست با مسئولان امور بانوان ستادهای شهرستانی گیلان که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان الگوی بیبدیل زن مسلمان، بر ضرورت الگوگیری عملی از سیره آن حضرت در تمامی عرصههای فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص حضرت زهرا(س)، ایشان را موجودی «عرشی» توصیف کرد که اسوه کامل برای همه انسانهاست و نقش بینظیر ایشان در تربیت فرزندانی چون امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، سلسله امامت را تداوم بخشید.
دوهندو در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به بانوان فعال ستاد، اظهار کرد: خودتان را دست کم نگیرید. اثرگذاری شما در پیشبرد اهداف ستاد و انقلاب، بسیار عمیق و تعیینکننده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان افزود: همانطور که بسیاری از بزرگان و شهیدان، در دامان مادران بزرگی پرورش یافتند، امروز نیز نقش شما در تربیت نسل و تقویت پایههای جامعه، نقشی کلیدی و انکارناپذیر است.
وی با تأکید بر سه عنصر کلیدی «امید»، «انگیزه» و «توکل» برای فعالان این عرصه، بیان کرد: با حفظ امید و انگیزه و با توکل بر خدا و توسل به اهل بیت(ع)، به ویژه حضرت زهرا(س)، میتوان بر سختترین مشکلات فائق آمد.
دوهندو ابراز امیدواری کرد: اعتقاد راسخ دارم که بسیاری از گرهها با صدقه و توسل به ساحت بانوی بزرگوارار اسلام،حضرت زهرا(س) گشوده میشود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان در ادامه به بررسی برخی طرحهای جاری پرداخت و گفت: پویشهایی مانند «وقف درخت» و... باید با قدرت و دقت بیشتری پیگیری و اجرا شوند.
وی با تاکید بر اینکه ضروری است دستورالعملهای ارسالی به دقت مطالعه و به موقع اجرا شود اضافه کرد: همچنین حضور فعال و هوشمندانه در فضای مجازی برای معرفی ستاد و جذب مشارکتهای مردمی، امری اجتنابناپذیر است.
دوهندو با اشاره به آمار مشارکت در برخی پویشها، خاطرنشان کرد: اگرچه تاکنون مشارکت خوبی در پویش کاشی داشتهایم، اما این آمار باید به مراتب افزایش و انتظار داریم با برنامهریزی بهتر و استفاده از تمام ظرفیتها، شاهد حضور حداکثری مردم در این پویش ها باشیم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با تقدیر از زحمات بیشائبه بانوان فعال در ستادهای شهرستانی، تصریح کرد: ما در ستاد عتبات، برای پیشبرد اهداف با هیچکس تعارف نداریم و با صبر و تحمل، اما قاطعانه، دنبال اجرای مأموریت خود هستیم.
دوهندو گفت: آنچه اهمیت دارد، وحدت رویه، انجام کار تشکیلاتی و دوری از موازیکاری است.
