آماده مقابله با هرگونه تهدیدی هستیم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ علی جهانشاهی در جمع فرماندهان و کارکنان قرارگاه منطقهای جنوب شرق ارتش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بهویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: خداوند متعال را شاکرم که بهعنوان سرباز ولایت، توفیق خدمت در رکاب ولایت را دارم.
وی با تأکید بر اقتدار و آمادگی کامل نیروهای مسلح، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندیهای داخلی، هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.
حاج قاسم الگویی ماندگار برای جهان اسلام
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به شخصیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم افتخار ملی و جهان اسلام بود و از نظر شجاعت، شهامت، مسئولیتپذیری و ولایتمداری الگویی تمامعیار برای همه آزادگان جهان به شمار میرود.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، مرزهای طولانی و همسایگان متعدد، یکی از مناطق ژئواستراتژیک جهان و غرب آسیا محسوب میشود و همواره در طول تاریخ مورد تهدید دشمنان قرار داشته است.
امیر سرتیپ جهانشاهی تصریح کرد: قرار گرفتن ایران در چهارراه جهان و اشراف بر مسیرهای حیاتی انرژی، برای دشمنان جذابیت انتفاعی دارد و به همین دلیل همواره در معرض توطئه بوده است. هر قدرتی که تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد، نبض انرژی و اقتصاد جهان را در دست خواهد داشت.
فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان اینکه بیثباتسازی و تضعیف استقلال ایران از اهداف دشمنان بوده و آنها بهخوبی از تأثیرگذاری ایران در منطقه و جهان آگاه هستند، به تجربیات دفاعی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در هر مقطعی که به توانمندیهای داخلی خود اتکا کردیم، استقلال عملیاتی به دست آوردیم. در حوزه پدافند هوایی که مبتنی بر تولید داخلی بود، مقتدرانه از کشور دفاع شد و دشمن ناکام ماند.
امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوریهای نوین حرفهای جدی برای گفتن دارند و این توانمندیها نتیجه اعتماد به ظرفیتهای داخلی است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه زیر بار زور نرفته و همواره مقابل زورگویان جهان ایستاده است.
وی با بیان اینکه آمریکا با استفاده از ابزارها و توطئههای مختلف، از جمله تحریمهای ظالمانه، تلاش کرده نظام اسلامی را تضعیف کند، اما در این مسیر ناکام مانده است، افزود: دشمنان حتی بهدنبال تجزیه کشور بودند، اما این پروژه نیز همواره با شکست مواجه شده است.
دفاع مقدس ۱۲ روزه و ناکامی دشمن
امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: رژیم کودککش صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و با بهرهگیری از عصاره فناوری ناتو، جنگی ترکیبی و شناختی را علیه کشور آغاز کرد. این جنگ با محاسبات دقیق طراحی شده بود و دشمن تصور میکرد میتواند به فروپاشی نظام دست یابد.
وی افزود: اگرچه در این جنگ خسارتهایی به کشور وارد شد و فرماندهان عزیزی به شهادت رسیدند، دشمن به اهداف خود نرسید.
فرمانده نیروی زمینی ارتش، ضمن تجلیل از ۵۸ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: نابودی توان هستهای کشورو تضعیف نیروهای مسلح از اهداف اصلی دشمن بود، اما هیچکدام محقق نشد. پیشرفتهای هستهای ایران بارها مورد بازدیدهای بینالمللی قرار گرفته و خود دشمنان نیز اذعان کردهاند که ایران بهدنبال سلاح هستهای نیست.
وی ادامه داد: در این نبرد، توان موشکی جمهوری اسلامی ایران بهطور مؤثر علیه رژیم غاصب صهیونیستی به کار گرفته شد و دشمن را با مشکل جدی مواجه کرد.
نقش تعیینکننده رهبری و مردم
امیر سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر نقش راهبردی مقام معظم رهبری گفت: هدایت هوشمندانه صحنه عملیاتی جنگ، دشمن را ناکام گذاشت. از نخستین ساعات آغاز جنگ، فرماندهان جدید با قاطعیت تعیین شدند و مدیریت میدان بهصورت مقتدرانه انجام گرفت.
وی افزود: مدیریت افکار عمومی و مقابله با عملیات روانی دشمن بسیار اثرگذار بود و پیامهای تلویزیونی مقام معظم رهبری موجب آرامش مردم شد، بهگونهای که زندگی عادی حتی در شرایط جنگی ادامه یافت.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با قدردانی از همراهی مردم اظهار داشت: امروز ما مدیون مردمی هستیم که در کنار رهبری و نیروهای مسلح، از انقلاب و کشور خود حمایت کردند و ثابت کردند در برابر بیگانگان ایستادگی میکنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با بهرهگیری از درسآموختهها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، آمادگی نیروهای مسلح در همه حوزهها افزایش یافته است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تجهیزات، تسلیحات و توانمندی کامل، گوش به فرمان رهبر انقلاب، آماده مقابله با هرگونه تهدید دشمن هستند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما